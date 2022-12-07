Как стать долгожителем: пять главных правил на каждый день
Всего в мире было верифицировано 100 долгожителей. Возглавила его французская рекордсменка Жанна Кальман, прожившая целых 122 года!
Если вам кажется, что эти счастливчики обхитрили смерть или знают рецепт чудодейственного снадобья, вы глубоко ошибаетесь.
Какими правилами жизни пользовались самые старые люди планеты, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.
Имеют умеренную, но ежедневную физическую активность
Да, долгожители не ходят в спортивные залы. Вся активность - средняя, умеренная и физиологическая: независимо, живете ли вы в горах и ежедневно поднимаетесь по склонам, работаете ли до сих пор на огороде и у вас нет автомобиля.
Среди более спокойных, неинтенсивных практик также есть обычные прогулки и занятия йогой.
Едят обычную пищу
Они не употребляют современные сорта пшеницы, риса, переработанного молока и крем-сыров каждый день. Тортов и хелси-десертов тоже нет. Долгожители не превращают пищу в культ и не придают ей большого значения.
Мы переедаем от обстоятельств, а они не создают таких обстоятельств, которые нужно заедать. Чаще порции их велики, однако в большинстве своем состоят с помощью овощей и зелени.
Обычно процент потребленных овощей в сутки составляет 60-70%. К тому же они лакомятся орехами и сезонными фруктами.
Долгожители пытаются уменьшать влияние стресса на себя (фото: Freepik)
Употребляют вино
Обычно люди, долго живущие, пьют бокал вина за обедом или на встрече с друзьями и получают удовольствие от общения больше, чем от алкоголя.
Они не знают, что такое ферментированный виноград, а употребляют в пищу напиток таким, какими его сделала природа.
Беспрестанно верят
В Бога, Будду, закаты и восходы, выбирают религию и четко соблюдают прописанные принципы.
В исследовании, опубликованном в Journal of Health and Social Behavior, веру по воздействию на здоровье сравнили с умеренной спортивной нагрузкой.
Беспокоятся о родных
Родные, близкие, встречи, забота от всего сердца - составляющая долгих лет жизни.
Это действует как спираль: вы окружены заботой взрослых, когда были детьми, а теперь точно не останетесь наедине, будучи в пожилом возрасте. В таком случае общение и поддержка при любых недостатках характера обязательно будут.
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