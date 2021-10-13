24-річна дівчина стала найвищою у світі: як виглядає 215-сантиметрова рекордсменка

24-річна дівчина з Туреччини визнана найвищою жінкою в світі. Її зріст, що становить 215 сантиметрів, зафіксований в Книзі рекордів Гіннеса. Але не все так райдужно- туркеня страждає рідкісним генетичним захворюванням, що і стало причиною її особливостей.

Повідомляється, що Румейса Гелгі з турецької провінції Карабюк страждає синдромом Уівера. Нині її зріст становить 7 футів 0,7 дюйма (215 см).

Відтепер Румейса офіційно визнана найвищою жінкою у світі - відповідний запис зробили представники Книги рекордів Гіннеса.

Але це не перше її досягнення. Так, у 2014-му вона стала "найвищим підлітком у світі". З того часу Румейса використовувала свою популярність, щоб привернути увагу до життя інших людей з рідкісними захворюваннями.

На жаль, такий зріст для 24-річної туркені не надто радісний. Адже повноцінно пересуватися вона не може - для цього їй потрібні ходунки або спеціальне крісло.

Фото: Румейса Гелгі має зріст 215 сантиметрів (dailystar.co.uk)

Румейса каже, що фізичні особливості доставили їй чимало інших проблем - вона часто ставала жертвою насмішок однолітків. Але це лише загартувало характер дівчини.

"Будь-який недолік можна перетворити на перевагу для вас самих, тому приймайте себе таким, яким ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть все можливе. Мені подобається відрізнятися від усіх. Це цікаво і змушує мене відчувати себе особливою", - каже рекордсменка.

Фото: Румейса Гелгі з батьками (dailystar.co.uk)

Що відомо про рідкісну хворобу

Синдром Уівера характеризується підвищеним м'язовим тонусом, широко розставленими очима, широким чолом, деформованими ступнями і незвично великими вухами.

У медичній літературі зареєстровано всього 50 випадків за всю історію записів.