Укрепляют сосуды и очищают от холестерина: тренер назвал полезные для здоровья продукты

Здоровое питание и регулярная умеренная физическая активность - два ключевых фактора, которые влияют на здоровье сердца и сосудов. Следует знать, какие продукты должны быть в рационе для здоровья сосудов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Укрепление сосудов

На первом месте продукты, которые укрепляют сосуды и улучшают их эластичность. Речь идет об овощах, зелени, ягодах и фруктах.

Сюда относятся темные зеленые овощи, болгарский перец и любая зелень: петрушка, укроп, базилик, ягоды и фрукты.

К примеру, в одном киви суточная норма витамина С. Тренер советует выбирать именно киви GOLD, ведь они очень вкусные.

Также много витамина С в квашеной капусте. В 200-300 г данного продукта содержится дневная норма витамина С.

Гипертоникам следует бить осторожными с квашеной капустой, поскольку избыток соли повышает артериальное давление.

Благодаря продуктам, богатым витамином С и биофлавоноидами, укрепляются стенки сосудов и предотвращается возможное повреждение.

Очистка от холестериновых бляшек

На втором месте продукты, которые не только укрепляют сосуды, но и помогают очистить их от холестериновых бляшек. Речь идет о луке, чесноке, имбири, куркуме и хрене.

Эти продукты содержат фитонциды (называют природными антибиотиками, поскольку они обладают антибактериальными свойствами) и биофлавоноиды (группа веществ, поддерживающих эластичность капилляров, укрепляющих их стенки) - эфирные масла и минералы, способствующие очищению сосудов.

Восстановление клеточных мембран

Третье место - это продукты, которые восстанавливают клеточные мембраны и эпителиальный слой. Сюда относятся Омега 3 жира.

Стоит есть морскую рыбу, легче всего найти скумбрию и сельдь. Можно также принимать добавки Омега 3, нужно знать дозу и выбирать качественный продукт.

Омега 3 также есть в яйцах, масла из печени трески.

"Для многих проще пить лекарство, чем включить в свой рацион все эти продукты.

Я не призываю отказываться от лекарства, но имейте в виду, что большинство лекарств, в том числе и статины (группа препаратов, функция которых - снижение холестерина в крови) оказывают побочное действие, они истощают организм на такое вещество, как Коэнзим Q10", - говорится в сообщении.