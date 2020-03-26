101-річний чоловік переміг коронавірус: як йому це вдалося

101-річний дідусь зцілився від коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Довгожитель провів близько тижня в лікарні з коронавірусом і зміг повністю зцілитися

Коронавирус продовжує забирати життя людей у всьому світі, проте в "європейському епіцентрі" COVID-19 - Італії - зафіксовано зниження смертності. У цій країні кількість заражених перевищило 56 тисяч, а число тих, хто вилікувалися, збільшилося на 1 тисячу пацієнтів. Одним з них став 101-річний чоловік, одужання якого назвали справжнім дивом.

Заступниця мера італійського курортного міста на Адріатиці Ріміні Глорія Лісі розповіла, що довгожитель був госпіталізований в місцеву лікарню минулого тижня з позитивним результатом аналізу на коронавірус.

"Сьогодні вранці мені повідомили маленьку новину: пан П. з Ріміні з позитивним результатом на COVID-19 був виписаний з лікарні Ріміні-Інфермі та повернувся додому до своєї сім'ї", - йдеться в заяві.

Вона розповіла, що сеньйор П. Герре з Ріміні народився в 1919 році, в розпал іншої трагічної світової пандемії.

Нагадаємо, що в останні місяці Першої світової війни Європа зіткнулася з наймасовішою пандемією грипу за всю історію людства, як за кількістю заражень, так і по числу померлих - "іспанка" в 1918-1919 роках забрала життя майже 42 мільйони осіб, що складає 2,8 % населення планети, а загальна кількість заражених склала понад півмільярда.

Чиновниця зазначила, що чоловік за своє довге життя зіткнувся з великими викликами, що могло "загартувати" організм.

"Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу та відродження. Подолавши 100-річний рубіж, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і страшний одночасно", - сказала Лісі.

Він додала, що вже через кілька днів пацієнт став "історією" також для лікарів, медсестер і всього медичного персоналу.

"Надія на майбутнє всіх нас в тілі людини старша за сто років, коли сумні хроніки цих тижнів механічно щодня розповідають про вірус, який вирує насамперед серед літніх людей. І він зробив це. Сеньйор П. зробив це. Сім'я привела його додому вчора ввечері. Щоб навчити нас, що навіть у 101 років майбутнє не визначено", - написала заступниця мера.

До речі, днями в Італії 95-річна пенсіонерка повністю вилікувалася від коронавіруса й офіційно стала найстаршою жінкою, яка поборола COVID-19.

Нагадаємо, що раніше ми писали про українця, який зміг перемогти коронавірус - чоловік із Чернівців докладно розповів про своє лікування і розкрив всю правду про хворобу.