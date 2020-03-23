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95-річна бабуся перемогла коронавірус: з'явилися деталі

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 17:06
95-річна бабуся перемогла коронавірус: з'явилися деталі
95-річна бабуся перемогла коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерка після трьох тижнів хвороби повністю перемогла коронавірус

Коронавірус COVID-2019 вдалося перемогти літній пацієнтці з Модени. 95-річна пенсіонерка повністю вилікувалася і на цей момент офіційно стала найстаршою жінкою, яка поборола коронавірус.

95-річна Альма Клара Корсіні була госпіталізована з підозрою на коронавірус 5 березня 2020 рік у містечку Фанано, Модена, Італія. Тести підтвердили її попередній діагноз і як повідомляє італійське видання Gazetta Di Modena, стан пацієнтки було досить важким. Однак організм Альми зміг впоратися з хворобою, і старенька пішла на поправку, пише видання "Факти".

"Вона наша гордість! Синьйора Корсіні жодного разу не поскаржилася на свій стан, виконувала всі наші вказівки та повністю одужала. Тести підтвердили, що коронавірусу у неї більше немає. При цьому ми не застосовували ніяке спеціальне антивірусне лікування", - розповіли італійські медики.

95-річна бабуся перемогла коронавірус: з'явилися деталі

95-річна Альма Корсіні перемогла коронавірус і готується до виписки

Сама пацієнтка також дала коментар для журналістів та повідомила, що почувається добре, а лікарі лікарні в Модені – дуже хороші.

"Так, так, зі мною все в порядку. Почуваю себе добре. Люди, які за мною доглядали в лікарні, такі гарні", - сказала 95-річна Альма.

Крім того, в Лігурії, Італія, лікарі заявили, що змогли вилікувати 79-річного чоловіка від коронавірусу. Йому протягом 12 днів давали експериментальний препарат, який раніше був розроблений для лікування лихоманки Ебола.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший заражений коронавірусом з Житомира звернувся до українців.

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