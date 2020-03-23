Вчений розповів всю правду про коронавірус: 98% інфікованих одужують

Вчений розповів, скільки людей помре від коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Італійський вчений розкрив правду про коронавірус

Коронавірус в Україні інфікував вже 72 людей, троє з них загинули. Італійський вчений Гвідо Сільвестрі, який працює у госпіталі і лабараторії, повідомив про летальності COVID-19. Фахівець зазначив, що незважаючи на високу смертність від вірусу в Італії, його летальність оцінюється в 2%, а це означає, що 98 % інфікованих людей одужують і придбають імунітет. Про це вчений написав на своїй сторінці в Facebook, а його текст перевела на українську мову Аліна Бенько.

"В той час, коли смертність драматично росте, як і в Італії, так і в інших країнах, то важливо пам'ятати, що на основі загальних наявних даних, летальність цього вірусу оцінюється, 2%, а це означає, що 98% інфікованих людей одужують (Фокі А. С., особисте спілкування)", - повідомив Сільвестрі.

Медик нагадав, що найбільше страждають від хвороби люди, яким більше 60 років з хронічними захворюваннями.

"Хочу нагадати, що всі дані в нашій наявності, про смерть пацієнтів від коронавіруса, підтверджують, що в переважній більшості випадків, найбільше страждають пацієнти у віковій категорії понад 60 років, які мають важливі супутні хронічні захворювання (діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба серця тощо )", - зазначив науковець.

На сьогоднішній день кількість хворих COVID-19 у світі перевищила позначку в 300 тисяч. Кількість видужуючих людей наближається до 100 тисяч. У п'ятірці країн з числа випадків інфікування вірусом – Китай, Італія, США, Іспанія і Німеччина.

У ВООЗ заявили, що на розробку вакцини від коронавіруса та її випробування піде не менше року. Для початку необхідно підтвердити, що вакцина ефективна і нешкідлива, а потім її виробляти.

Нагадаємо, заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус.