101-летний мужчина победил коронавирус: как ему это удалось

101-летний дедушка исцелился от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Долгожитель провел около недели в больнице с коронавирусом и смог полностью исцелиться

Коронавирус продолжает забирать жизни людей во всем мире, однако в "европейском эпицентре" COVID-19 - Италии - зафиксировано снижение смертности. В этой стране количество зараженных превысило 56 тысяч, а число вылечившихся увеличилось на 1 тысячу пациентов. Одним из них стал 101-летний мужчина, выздоровление которого назвали настоящим чудом.

Заместитель мэра итальянского курортного города на Адриатике Римини Глория Лиси рассказала, что долгожитель был госпитализирован в местную больницу на прошлой неделе с положительным результатом анализа на коронавирус.

"Сегодня утром мне сообщили маленькую новость: господин П. из Римини с положительным результатом на COVID-19 был выписан из больницы Римини-Инферми и вернулся домой к своей семье", - говорится в заявлении.

Заммэра рассказала, что сеньор П. Герре из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии.

Напомним, что в последние месяцы Первой мировой войны Европа столкнулась с самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших - "испанка" в 1918-1919 годах забрала жизни почти 42 миллионов человек, что составляет 2,8 % населения планеты, а общее количество зараженных составило более полмиллиарда.

Чиновница отметила, что мужчина за свою долгую жизнь столкнулся с большими вызовами, что могло "закалить" организм.

"Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и возрождение. Преодолев 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", - сказала Лиси.

Он добавила, что уже через несколько дней пациент стал "историей" также для врачей, медсестер и всего медицинского персонала.

"Надежда на будущее всех нас в теле человека старше ста лет, когда печальные хроники этих недель механически каждый день рассказывают о вирусе, который бушует прежде всего среди пожилых людей. И он сделал это. Сеньор П. сделал это. Семья привела его домой вчера вечером. Чтобы научить нас, что даже в 101 лет будущее не предопределено", - написала заместитель мэра.

К слову, на днях в Италии 95-летняя пенсионерка полностью излечилась от коронавируса и официально стала самой пожилой женщиной, которая поборола COVID-19.

Напомним, что ранее мы писали об украинце, который смог победить коронавирус - мужчина из Черновцов подробно рассказал о своем лечении и раскрыл всю правду о болезни.