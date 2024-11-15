100-летний учитель на пенсии назвал овощ, являющийся секретом его долголетия

Учитель-пенсионер отметил свое 100-летие и раскрыл свой секрет долгой жизни. Он рассказал, что еще с детства ест свеклу, ведь такой овощ имеет много преимуществ для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезна свекла и как она влияет на продолжительность жизни.
Согласно исследованиям, беталины обладают химиопрофилактическими свойствами. Считается, что беталаины являются поглотителями свободных радикалов, которые помогают находить и уничтожать нестабильные клетки в организме, что, в свою очередь, помогает уменьшить риски некоторых видов рака.
Экстракт красной свеклы имеет защитный эффект от рака для таких органов, как простата и молочная железа, печень, легкие, пищевод и кожа.
Свекла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. К тому же она очень полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечного тракта.
Благодаря клетчатке, органическим кислотам и другим элементам, регулирует обменные процессы и усиливает перистальтику кишечника.
Ранее эксперт по долголетию рассказывал, что он делает каждый день для долгой и счастливой жизни.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Daily Express и Healthline.