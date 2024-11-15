100-летний учитель на пенсии назвал овощ, являющийся секретом его долголетия

Что рассказал долгожитель

Согласно исследованиям, беталины обладают химиопрофилактическими свойствами. Считается, что беталаины являются поглотителями свободных радикалов, которые помогают находить и уничтожать нестабильные клетки в организме, что, в свою очередь, помогает уменьшить риски некоторых видов рака.

Экстракт красной свеклы имеет защитный эффект от рака для таких органов, как простата и молочная железа, печень, легкие, пищевод и кожа.

Свекла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. К тому же она очень полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечного тракта.

Благодаря клетчатке, органическим кислотам и другим элементам, регулирует обменные процессы и усиливает перистальтику кишечника.