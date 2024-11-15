100-річний вчитель на пенсії назвав овоч, який є секретом його довголіття

Учитель-пенсіонер відзначив своє 100-річчя та розкрив свій секрет довгого життя. Він розповів, що ще з дитинства їсть буряк, адже такий овоч має багато переваг для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний буряк та як він впливає на тривалість життя.
Згідно з дослідженнями, беталіни мають хіміопрофілактичні властивості. Вважається, що беталаїни є поглиначами вільних радикалів, які допомагають знаходити та знищувати нестабільні клітини в організмі, що, у свою чергу, допомагає зменшити ризики деяких видів раку.
Екстракт червоного буряка має захисний ефект від раку для таких органів як простата та молочна залоза, печінка, легені, стравохід та шкіра.
Буряк рекомендується при будь - яких захворюваннях кишечника і запаленнях. До того ж він вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.
Завдяки клітковині, органічним кислотам і іншим елементам, регулює обмінні процеси та посилює перистальтику кишечника.
Раніше експерт з довголіття розповідав, що він робить щодня для довгого та щасливого життя.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Daily Express та Healthline.