100-річний вчитель на пенсії назвав овоч, який є секретом його довголіття

Що розповів довгожитель

Згідно з дослідженнями, беталіни мають хіміопрофілактичні властивості. Вважається, що беталаїни є поглиначами вільних радикалів, які допомагають знаходити та знищувати нестабільні клітини в організмі, що, у свою чергу, допомагає зменшити ризики деяких видів раку.

Екстракт червоного буряка має захисний ефект від раку для таких органів як простата та молочна залоза, печінка, легені, стравохід та шкіра.

Буряк рекомендується при будь - яких захворюваннях кишечника і запаленнях. До того ж він вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.

Завдяки клітковині, органічним кислотам і іншим елементам, регулює обмінні процеси та посилює перистальтику кишечника.