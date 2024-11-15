100-летний учитель на пенсии назвал овощ, являющийся секретом его долголетия

Учитель-пенсионер отметил свое 100-летие и раскрыл свой секрет долгой жизни. Он рассказал, что еще с детства ест свеклу, ведь такой овощ имеет много преимуществ для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезна свекла и как она влияет на продолжительность жизни.

Что рассказал долгожитель

Недавно американец Альберт Стайлз отметил свой выдающийся день рождения. Мужчине исполнилось 100 лет.

Для него приготовить специальное овощное блюдо- террин из свеклы и козьего сыра и грецкими орехами.

"Я люблю свеклу с детства и ем ее часто. Моя мама была индианкой и готовила много карри из свеклы, хотя мне также нравится есть ее более традиционным способом - холодным с картофельным пюре", - сказал Альберт

Американец отметил, что дожить до 100 лет ему помогло: "здоровый образ жизни и употребление свеклы".

"Это действительно не кажется возможным. Когда я вышел на пенсию в 50 лет, я думал, что могу дожить только до 70 лет и казалось нереальным дожить до 100", - добавил мужчина.

Альберт Стайлз (фото:express.co.uk)

Чем полезна свекла

Свеклу часто хвалят за поразительный источник железа, калия, клетчатки, марганца и витамина С, а также антиоксидантов, таких как беталаины и бетацианин.

В частности, беталаины, которые придают овощу красного цвета, обладают потенциальными противовоспалительными свойствами.

Согласно исследованиям, беталины обладают химиопрофилактическими свойствами. Считается, что беталаины являются поглотителями свободных радикалов, которые помогают находить и уничтожать нестабильные клетки в организме, что, в свою очередь, помогает уменьшить риски некоторых видов рака.

Экстракт красной свеклы имеет защитный эффект от рака для таких органов, как простата и молочная железа, печень, легкие, пищевод и кожа.

Свекла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. К тому же она очень полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечного тракта.

Благодаря клетчатке, органическим кислотам и другим элементам, регулирует обменные процессы и усиливает перистальтику кишечника.