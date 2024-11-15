100-річний вчитель на пенсії назвав овоч, який є секретом його довголіття

Учитель-пенсіонер відзначив своє 100-річчя та розкрив свій секрет довгого життя. Він розповів, що ще з дитинства їсть буряк, адже такий овоч має багато переваг для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний буряк та як він впливає на тривалість життя.

Що розповів довгожитель

Нещодавно американець Альберт Стайлз відсвяткував свій визначний день народження. Чоловіку виповнилось 100 років.

Для нього приготувати спеціальну овочеву страву - террін із буряка та козячого сиру та волоськими горіхами.

"Я люблю буряк з дитинства і їм його часто. Моя мама була індіанкою і готувала багато каррі з буряка, хоча мені також подобається їсти його більш традиційним способом - холодним із картопляним пюре", - сказав Альберт

Американець зазначив, що дожити до 100 років йому допомогло: "здоровий спосіб життя та вживання буряка".

"Це насправді не здається можливим. Коли я вийшов на пенсію в 50 років, я думав, що можу дожити тільки до 70 років та здавалось нереальним дожити до 100", - додав чоловік.

Альберт Стайлз (фото:express.co.uk)

Чим корисний буряк

Буряк часто хвалять за вражаюче джерело заліза, калію, клітковини, марганцю та вітаміну С, а також антиоксидантів, таких як беталаїни та бетаціанін.

Зокрема беталаїни, які надають овочу червоного кольору, мають потенційні протизапальні властивості.

Згідно з дослідженнями, беталіни мають хіміопрофілактичні властивості. Вважається, що беталаїни є поглиначами вільних радикалів, які допомагають знаходити та знищувати нестабільні клітини в організмі, що, у свою чергу, допомагає зменшити ризики деяких видів раку.

Екстракт червоного буряка має захисний ефект від раку для таких органів як простата та молочна залоза, печінка, легені, стравохід та шкіра.

Буряк рекомендується при будь - яких захворюваннях кишечника і запаленнях. До того ж він вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.

Завдяки клітковині, органічним кислотам і іншим елементам, регулює обмінні процеси та посилює перистальтику кишечника.