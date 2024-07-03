100-летний украинец и 85-летняя украинка установили мировые рекорды по плаванию

В ходе чемпионата устанавливались мировые рекорды на длинной воде членами движения Мастерс. 100-летний Чижевский Георгий Дмитриевич 1924 г. рождения установил мировой рекорд в своей возрастной группе.

Чижевский Георгий преодолел дистанции:

50 м брассом за 2,44,97

100 м брассом по 4,26,93

200 м брассом за 8,47,67

Георгий Дмитриевич Чижевский - ветеран Второй мировой войны, почетный гражданин Вознесенска, чемпион мира по плаванию, тренер, педагог, актер и поэт. Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал города Украины, Польши, Германии. Имеет несколько орденов и медалей.

А после войны окончил Театральный институт и стал артистом театра. Впоследствии получил педагогическое образование и работал преподавателем анатомии, физиологии и спорта. Много лет учил детей плаванию.

А 85-летняя пловчиха Коваленко Алла Васильевна 1939 года рождения установила мировой рекорд в своей возрастной группе. Она преодолела дистанцию 200 метров брассом за 5,36,13.

"Приветствие нашим рекордсменам - обладателям мировых рекордов, вы пример для нас всех! Запомните, что спорт объединяет, вдохновляет на достижения и формирует здоровый образ жизни!" - так поздравили рекордсменов в плавательном бассейне "Купава".

100-летний украинец и 85-летняя украинка установили мировой рекорд по плаванию (фото: facebook.com/kupavabrovary)