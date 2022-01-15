Ці 10 домашніх справ повинна вміти робити будь-яка доросла людина

Кожна доросла людина повинна навчитися виконувати базові домашні справи. Вони займають великий пласт в нашому житті й придбання необхідних навичок веде до самостійності.

Які 10 справ повинна вміти робити будь-яка доросла людина, розповіли в Lifehacker.

Готувати їжу

У сучасному світі розв'язувати питання з їжею не так вже й складно - є кафе і ресторани, доставка готової їжі, кулінарія в кожному супермаркеті й можливість найняти спеціальну людину.

Але доросла людина повинна вміти приготувати самостійно собі вечерю або обід. Знання всіх секретів приготування їжі не потрібно, достатньо мати в арсеналі кілька простих страв.

Це можуть бути макарони з сиром, яєчня, найпростіший овочевий суп або котлети з картоплею, салат.

Планувати та робити покупки

Сходити в супермаркет і накидати в кошик продукти з полиць, розрахуватися на касі та завантажити їх в холодильник – це просто.

Але доросла людина вміє складати список необхідних продуктів, поєднувати їх між собою і планувати їх використання на кілька днів або тижнів вперед.

При цьому варто враховувати свій бюджет і пам'ятати, що у вас є в холодильнику або коморі.

Корисний лайфхак: сфотографуйте свій холодильник і шафу з продуктами перед походом в супермаркет і обов'язково складіть список.

Прати та прасувати речі

Сучасна техніка значно спрощує це завдання. Не потрібно тягати воду з колодязя, гріти її та прати руками в тазику – цим займається тепер пральна машина.

Але потрібно вміти користуватися пральною машиною і знати інструкцію, вміти сортувати білизну за кольором і матеріалом, враховувати особливості одягу і температурний режим прання і правильно підбирати миючі засоби.

Це стосується і праски. Необов'язково випрасовувати та випаровувати постільну білизну або футболки, але базові навички приведення одягу в порядок за допомогою праски повинні бути обов'язково.

Реанімувати одяг

Сучасне молоде покоління найчастіше не може впоратися з простими речами – зашити дірку або пришити гудзик. Насправді це не складно і потрібно лише спробувати.

Перешити одяг або підігнати за розміром краще довірити професіоналу в майстерні. А ось базовий дрібний ремонт варто освоїти самостійно.

Прибирати у квартирі

Знання про різні види поліроля для меблів можуть і не знадобиться, але ось привести до ладу своє житло потрібно вміти обов'язково.

У базову якісне прибирання входять вміння: витерти пил скрізь, а не тільки там, де видно, прибирання речей в шафі, миття підлог і поверхонь, витирання стекол і дзеркал, чистка кухонних поверхонь, сантехніки та раковин.

Виносити сміття

Взяти пакет з зав'язочками, і викинути його в контейнер - це не вміння винести сміття. Потрібно стежити, щоб відро для сміття не переповнювалося і виносити його без нагадувань з боку.

Також потрібно стежити за чистотою сміттєвого відра і регулярно його мити, а потім вставляти чистий пакет.

Останнім часом сортування сміття стало не тільки модним, але і корисним – варто навчитися розділяти сміття за матеріалами.

Робити дрібний ремонт

Доросла людина в змозі викликати електрика або сантехніка, найняти бригаду для переклеювання шпалер або оновлення побілки. І це нормально.

Але є зовсім дрібні побутові потреби, які варто навчитися робити самостійно – поміняти лампочку, замінити лійку душа, зібрати тумбочку або підклеїти шматок шпалер. На такі завдання йде кілька хвилин і специфічні навички для цього не потрібні.

Планувати бюджет

В ідеалі - доросла людина повинна вміти скласти свій фінансовий план на місяць або навіть цілий рік. Це дозволить розподілити кошти та витрати так, щоб уникнути фінансових падінь, накопичити гроші на щось необхідне і легко пережити кризу.

Для планування бюджету знання фінансового аналітика не потрібні, досить буде добре розуміти, де можна заощадити, бачити різницю між доходами та витратами й вміти поводитися зі своїми грошима.

Надавати першу допомогу

Такі навички знадобляться дорослій людині не тільки вдома, але і за його межами. Необов'язково проходити курси долікарської допомоги та мати медичні навички.

Потрібно вміти надати допомогу при порізах, побутових опіках, при травмах – якщо хтось обпікся розпеченою сковородою, наступив на розбитий стакан або потрапив під падаючу шафу.

Базові навички надання першої допомоги повинні допомогти протриматися до приїзду швидкої допомоги або нейтралізувати проблему самостійно, якщо вона не дуже серйозна.

Оплачувати рахунки

Одна з частин дорослого життя - оплачувати комунальні рахунки, платити податки та займатися документами.

Потрібно знати, до якого числа які квитанції потрібно оплатити, вміти подавати показання лічильника, вміти оформити договір про оренду і з'ясувати всі нюанси, які стосуються вашого житла.