10 ключевых правил безопасности в онлайн-играх, которые необходимо знать

Мир онлайн-игр открывает перед геймерами множество возможностей для общения и развлечений, но он также несет определенные риски для безопасности. Знание ключевых правил безопасности поможет вам наслаждаться игрой, не опасаясь мошенников или утечки информации.

Про 10 главных правил, которые необходимо соблюдать для безопасного онлайн-гейминга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую организацию National Cybersecurity Alliance , которая специализируется в области кибербезопасности.

Надежные пароли - залог успеха

Победители используют длинные, сложные и уникальные пароли. Самые надежные пароли имеют длину не менее 12 символов и включают буквы, цифры и символы.

В идеале ваш пароль не должен быть распознаваемым как слово или фраза. У вас также должен быть уникальный пароль для каждой учетной записи в Интернете.

Исследуйте свои игры

Мобильные игры составляют почти половину мирового рынка игр! То, что игра доступна в надежном магазине приложений, не гарантирует, что это безопасное приложение для загрузки.

Перед загрузкой любого нового игрового приложения на свое устройство убедитесь, что оно официальное. Ознакомьтесь с отзывами и найдите его в поисковике перед загрузкой.

Включите MFA

Многофакторная аутентификация (MFA), иногда называемая двухфакторной аутентификацией, добавляет совершенно другой уровень безопасности вашим аккаунтам, и теперь некоторые игры и игровые системы поддерживают MFA.

MFA включает биометрию (сканирование лица или доступ к отпечаткам пальцев), ключи безопасности или приложения, которые отправляют вам уникальные одноразовые коды, когда вы хотите войти в аккаунт. Рекомендуется использовать MFA, когда оно предлагается.

Сделайте обновления автоматическими

Считается, что нужно поддерживать игровое оборудование и программное обеспечение в максимально возможном обновлении. Вам не нужно проверять вкладку "Настройки" каждое утро - обычно вы можете настроить автоматические обновления, чтобы оно загружалось и устанавливалось сразу же после появления на устройстве, в программном обеспечении или у создателя приложения.

Обратите внимание, что для полной установки обновлений вам может потребоваться перезапустить устройство. Лучше всего сделать это сразу, но вы часто можете запланировать это на время, когда вы не играете, например, посреди ночи.

Не попадайтесь на удочку

Киберпреступники часто склоняют геймеров к переходу по плохим ссылкам или загрузке вредоносных файлов, предлагая читы или взломы - это известно как фишинг. Будьте осторожны, нажимая на ссылки или загружая что-либо, что приходит от незнакомца или чего вы не ожидали.

Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Проверьте ссылку, прежде чем нажимать на нее, наведя на курсор, чтобы увидеть истинное назначение ссылки.

Кредитная карта

Если игровая система требует привязать определенный способ оплаты к вашему счету, выберите кредитную карту вместо дебетовой. Кредитные карты имеют большую защиту потребителя, чем вторые, и у вас больше шансов вернуть свои деньги в случае мошенничества.

Делитесь с осторожностью

Чем больше информации вы публикуете, тем проще преступнику использовать ее для кражи вашей личности, доступа к вашим данным или совершения других преступлений, таких как преследование.

Подумайте о том, сколько личной информации вы предоставляете в профилях игровых аккаунтов. Старайтесь практически не делиться информацией в сети. Если незнакомец выпытывает ее, ни в коем случае ничего не рассказывайте.

Игра под прикрытием

Не используйте свое имя или фамилию в своих именах пользователей. Используйте аватар вместо своей настоящей фотографии. Если незнакомец просит вас поделиться фотографией или включить веб-камеру, откажитесь. Им не нужно вас видеть, чтобы играть вместе.

Нет ничего постыдного в игре с сильным игроком

Если другой игрок заставляет вас чувствовать себя некомфортно, заблокируйте его! Расскажите об этом взрослому, которому вы доверяете. Помните, что вы всегда можете выгнать игрока из игры, если он ведет себя агрессивно или иным образом заставляет вас чувствовать себя некомфортно.

Оскорбительные комментарии в сети могут оказать реальное влияние на ваше психическое здоровье - если вы хотите навредить себе, вам следует немедленно обратиться к тому, кому вы доверяете.

Проверьте настройки

Как только вы получите новую игровую консоль или попробуете новую игру, откройте ее настройки конфиденциальности и безопасности. Настройте их на свой уровень комфорта.

Помните, что многие производители игр по умолчанию используют наименее безопасные настройки, и вы не должны предполагать, что эти настройки установлены на то, что вам нужно. Например, ваша игра может по умолчанию делиться данными о вашем поведении и местоположении с производителем.