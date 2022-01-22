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Як тренуватися правильно, щоб зберегти здоров'я до старості

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Субота 22 січня 2022 17:01
Як тренуватися правильно, щоб зберегти здоров'я до старості Фото: Які фізичні вправи допоможуть зберегти здоров'я до старості (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики стверджують, що постійна фізична активність здатна продовжити здоров'я до похилого віку. У поєднанні з правильним харчуванням це може захистити від недоумства, деменції та багатьох захворювань внутрішніх органів.

Які тренування допоможуть зберегти здоров'я та активність набагато довше, розповіли в Lifehacker.

Найчастіше люди в літньому віці страждають від серцево-судинних захворювань, болю в спині та шиї, остеопорозу, остеоартриту, діабету і деменції.

За даними ВООЗ, вікові зміни непослідовні та нелінійні й немає чіткого віку "старіння". Багато в чому це залежить від способу життя людини і її активності в більш ранні роки.

Фізично активні люди за даними одного дослідження, можуть збільшити свої шанси на більш здорову старість на 39%.

Які тренування будуть правильними

Всі вправи повинні бути спрямовані на підтримку здоров'я серця і судин, захисту кісток, м'язів і суглобів і для підтримки ясного розуму. Так виглядає приблизний план на тиждень:

1. 150-300 хвилин легкого або 75-150 хвилин інтенсивного кардіонавантаження. Час можна розподілити індивідуально. Наприклад, щоденні прогулянки пішки на свіжому повітрі по 20-40 хвилин або п'ять разів на тиждень бігати по 15-30 хвилин.

2. Два-три силових тренування на основні групи м'язів. Це можуть бути заняття в тренажерному залі, на спортивному майданчику або вдома.

3. Два-три заняття йогою. Кожне заняття - від 30 до 60 хвилин.

Кожна людина може скласти свій індивідуальний план, в залежності від вільного часу. І підібрати той вид спорту, який підходить більше.

Кардіо можна зробити способом життя - щоденні пробіжки, прогулянки, їзда на велосипеді, рухливі ігри на свіжому повітрі.

Йога підходить тим, хто більш схильний до емоційних стресів. Потрібно приділяти увагу не тільки розтяжкам, але й концентрації на диханні та своєму тілі.

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