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10 турецких сериалов, которые мгновенно затянут: интриги, любовь и настоящая драма

Интересные турецкие сериалы (коллаж: РБК-Украина))
Автор: Полина Иваненко

Турецкие сериалы обожают фаны мелодрам и историй о любви. Это именно те варианты, которые затягивают с первых минут и не отпускают.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас интересные турецкие сериалы, среди которых вы точно выберете что-то на вечер.

"Кубра"

Новинка от Netflix, которая уже попала в топ. Главный герой живет обычной жизнью в Стамбуле, пока не начинает получать странные сообщения от неизвестного. Они меняют его реальность, превращая обыденность в психологический триллер, где вера, страх и сомнения переплетаются в каждом кадре.

 

"Женщина"

Сильная драма, которая пробивает на слезы даже тех, кто считает себя равнодушным к "мыльным операм". Это история одинокой мамы, которая выживает вопреки всему, держится ради детей и не сдается даже тогда, когда уже нет сил. Сериал грустный, но в то же время он дарит веру в лучшее, поэтому его и любят миллионы.

 

"Запретный плод"

Классика турецких интриг, которая с каждой серией открывает новые заговоры, измены и манипуляции. Здесь все красивые, богатые и умеют делать вид, что любят. А еще они играют по жестким правилам, где слабые просто не выживают.

 

"Незавершенная любовь"

Сериал о втором шансе, но не в привычном понимании. Главный герой погибает в результате аварии, а затем получает еще одну жизнь в другом теле, чтобы завершить то, что не успел. История о настоящей любви, у которой нет срока, даже после смерти.

 

"Королева"

Ее жизнь разрушил один скандал, и теперь она должна начать все с нуля. Возвращение в родной город, семейная ферма, старые обиды и новые решения - сюжет точно не назовешь скучным. Это история женщины, которая больше не хочет быть чьей-то тенью и учится жить для себя, не оглядываясь назад.

 

Также смотрите сериалы:

  • "Спасибо, следующий"

  • "Услышь меня"

  • "Эшрефова мечта"

  • "Далекий город"

  • "Черная роза"

 

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