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10 турецьких серіалів, які миттєво затягнуть: інтриги, кохання і справжня драма

Цікаві турецькі серіали (колаж: РБК-Україна))
Автор: Поліна Іваненко

Турецькі серіали обожнюють фани мелодрам та історій про кохання. Це саме ті варіанти, які затягують з перших хвилин і не відпускають.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас цікаві турецькі серіали, серед яких ви точно оберете щось на вечір.

"Кубра"

Новинка від Netflix, яка вже потрапила в топ. Головний герой живе звичайним життям у Стамбулі, поки не починає отримувати дивні повідомлення від невідомого. Вони змінюють його реальність, перетворюючи буденність на психологічний трилер, де віра, страх і сумніви переплітаються у кожному кадрі.

 

"Жінка"

Сильна драма, яка пробиває на сльози навіть тих, хто вважає себе байдужим до "мильних опер". Це історія самотньої мами, яка виживає всупереч усьому, тримається заради дітей і не здається навіть тоді, коли вже немає сил. Серіал сумний, але водночас він дарує віру в краще, тому його й люблять мільйони.

 

"Заборонений плід"

Класика турецьких інтриг, яка з кожною серією відкриває нові змови, зради й маніпуляції. Тут усі красиві, багаті й вміють удавати, що кохають. А ще вони грають за жорсткими правилами, де слабкі просто не виживають.

 

"Незавершене кохання"

Серіал про другий шанс, але не у звичному розумінні. Головний герой гине внаслідок аварії, а потім отримує ще одне життя в іншому тілі, щоби завершити те, що не встиг. Історія про справжню любов, яка не має терміну дії, навіть після смерті.

 

"Королева"

Її життя зруйнував один скандал, і тепер вона повинна почати все з нуля. Повернення в рідне місто, сімейна ферма, старі образи й нові рішення - сюжет точно не назвеш нудним. Це історія жінки, яка більше не хоче бути чиєюсь тінню й вчиться жити для себе, не озираючись назад.

 

Також дивіться серіали:

  • "Дякую, наступний"

  • "Почуй мене"

  • "Ешрефова мрія"

  • "Далеке місто"

  • "Чорна троянда"

 

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