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10 цитат Кузьмы Скрябина о войне, доме и счастье

Что певец говорил о любви (instagram.com/skryabinband)
Автор: Полина Иваненко

2 февраля 2015 года не стало известного певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). Музыкант погиб в ДТП в Днепропетровской области. Артист всегда умел интересно выразить свои мысли и поражал философскими цитатами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить 10 интересных цитат Скрябина, не утративших актуальность даже сейчас.

При написании материала были использованы источники: сайты Vogue UA и "Люкс ФМ".

Интересные цитаты Скрябина о жизни, войне и любви:

  • "Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"
  • "Чем больше хочешь от жизни - тем меньше она хочет тебе дать"
  • "Заметил, что для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно напрячь фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше"
  • "Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови"
  • "Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя"
  • "Хотеть в этом мире - вообще большое счастье. Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и что у тебя ничего не болит"
  • "Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей"
  • "Самое главное - не ср*ть тем, кто вокруг тебя"
  • "Мне кайфово. Я научился жить с тем, что имею".

Что музыкант говорил о войне, жизни и счастье (фото: instagram.com/skryabinband)

Десятая цитата Кузьмы, которую сегодня следует вспомнить – фрагмент его культовой песни "Сам собі країна".

"Не стидайся, то твоя земля, не стидайся - то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином", - пел Скрябин.

 

Напомним, ранее мы уже называли лучшие клипы Скрябина, которые стоит вспомнить.

Кроме того, недавно стало известно, о чем в своих книгах писала мама Скрябина.

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