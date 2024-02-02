10 цитат Кузьмы Скрябина о войне, доме и счастье

2 февраля 2015 года не стало известного певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). Музыкант погиб в ДТП в Днепропетровской области. Артист всегда умел интересно выразить свои мысли и поражал философскими цитатами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить 10 интересных цитат Скрябина, не утративших актуальность даже сейчас.
При написании материала были использованы источники: сайты Vogue UA и "Люкс ФМ".
Интересные цитаты Скрябина о жизни, войне и любви:
"Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!"
"Чем больше хочешь от жизни - тем меньше она хочет тебе дать"
"Заметил, что для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно напрячь фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше"
"Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови"
"Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя"
"Хотеть в этом мире - вообще большое счастье. Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и что у тебя ничего не болит"
"Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей"
"Самое главное - не ср*ть тем, кто вокруг тебя"
"Мне кайфово. Я научился жить с тем, что имею".
Что музыкант говорил о войне, жизни и счастье (фото: instagram.com/skryabinband)
Десятая цитата Кузьмы, которую сегодня следует вспомнить – фрагмент его культовой песни "Сам собі країна".
"Не стидайся, то твоя земля, не стидайся - то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином", - пел Скрябин.