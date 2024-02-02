10 цитат Кузьми Скрябіна про війну, дім та щастя

2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Артист завжди вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати 10 цікавих цитат Скрябіна, які не втратили актуальність навіть зараз.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Vogue UA та "Люкс ФМ".
Десята цитата Кузьми, яку сьогодні варто пригадати - фрагмент його культової пісні "Сам собі країна".
"Не стидайся, то твоя земля, не стидайся - то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином", - співав Скрябін.
Нагдаємо, раніше ми вже називали найкращі кліпи Скрябіна, які варто пригадати.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, про що у своїх книгах писала мама Скрябіна.