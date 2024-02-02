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10 цитат Кузьми Скрябіна про війну, дім та щастя

Що співак казав про кохання (фото: instagram.com/skryabinband)
Автор: Поліна Іваненко

2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Артист завжди вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати 10 цікавих цитат Скрябіна, які не втратили актуальність навіть зараз.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Vogue UA та "Люкс ФМ".

Цікаві цитати Скрябіна про життя, війну та кохання:

  • "Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!"
  • "Що більше хочеш від життя - то менше воно хоче тобі дати"
  • "Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію й облаштувати той мінімум, який вже є, щоб почуватися краще"
  • "Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові"
  • "Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна"
  • "Хотіти в цьому світі - взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить"
  • "Мій дім - єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей"
  • "Найголовніше - не ср*ти тим, хто навколо тебе"
  • "Мені кайфово. Я навчився жити з тим, що маю".

Що музикант казав про війну, життя та щастя (фото: instagram.com/skryabinband)

Десята цитата Кузьми, яку сьогодні варто пригадати - фрагмент його культової пісні "Сам собі країна".

"Не стидайся, то твоя земля, не стидайся - то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином", - співав Скрябін.

 

Нагдаємо, раніше ми вже називали найкращі кліпи Скрябіна, які варто пригадати.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, про що у своїх книгах писала мама Скрябіна.

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