10 интересных фактов об украинской Конституции, которые вы могли не знать

День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 28 июня. Именно в этот день в 1996 году в 9:20 утра был принят главный документ нашего государства. Проголосовало "за" 315 депутатов, а до этого - продолжались жаркие дискуссии и почти 6 лет подготовки.
Какие 10 интересных фактов вы могли не знать о Конституции Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Самая главная Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года - не первая в истории нашего государства. Первой была Конституция Филиппа Орлика, утвержденная 5 апреля 1710 года.
Она называлась "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", и состояла из преамбулы и 16 статей и была написана на двух языках - латыни и староукраинском. Ее рукописные версии хранятся до сих пор.
Первая Конституция Украины Филиппа Орлика (фото: Getty Images)
Второй стала Конституция Украинской Народной Республики (УНР), принятая 29 апреля 1918 года. В том же году была принята еще одна - Малая Конституция Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).
Временная Конституция Карпатской Украины была принята 15 марта 1939 года.
Процесс подготовки Конституции Украины длился с 1990 по 1996 год и было предложено 15 проектов документа - от каждой политической партии, от Конституционной комиссии и от ученых.
В преддверии исторического заседания Рады тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума с датой проведения - 25 сентября 1996 года. Тема референдума - принятие новой Конституции Украины.
Если бы депутаты не утвердили 28 июня 1996 года новую Конституцию Украины, то украинцев ждал бы еще и референдум. Но депутаты справились с важной миссией, и указ президента был отменен.
При обсуждении Конституции депутаты не могли достичь единого мнения по нескольким вопросам - распределение полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и статуса русского языка.
Как принимали Конституцию Украины в 1996 году (архивное фото)
Только 21 июня было принято важное дополнение в тест Конституции, которое предложил спикер Александр Мороз – об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
День Конституции - единственный государственный праздник, который упоминается в самой Конституции.
Каждый Президент Украины приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины, другую - на Пересопницкое Евангелие.
Из всех постсоветских республик Украина приняла Конституцию последней. А международное сообщество признало ее одним из самых демократичных в мире.
Действующий Основной Закон состоит из 15 глав и имеет 161 статью. Кстати, когда-то глав было 16, а сейчас после 6 главы идет сразу 8, потому что статью 7 "О прокуратуре" изъяли.
28 июня 1996 года в Верховной Раде на руки подняли Михаила Сироту (фото: rada.gov.ua)
"Отцом" Конституции Украины считается народный депутат Михаил Сирота, возглавлявший Временную специальную комиссию по доработке проекта.
Верховная Рада Украины работала 24 часа без перерывов в день принятия Конституции. Голосовали отдельно за каждую статью.
"Есть Конституция!" - такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования и поздравил коллег. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. А после целых суток работы депутаты устроили себе небольшой банкет с шампанским и конфетами.
Раньше мы писали о том, когда украинцы впервые увидели сине-желтый флаг над львовской ратушей.
А еще рассказывали о том, где находится Конституция Филиппа Орлика.