5 способов полностью избавиться от неприятного запаха из слива раковины

Появление неприятного запаха из слива раковины - распространенная проблема, особенно на кухне. Чтобы избежать распространения запаха по всей кухне, важно знать эффективные методы очистки слива.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти действенных способах, которые помогут вам избавиться от этой неприятной проблемы.

Очистка содой и уксусом

Сода и уксус - это природные компоненты, которые можно эффективно использовать для очистки труб. Этот метод не только прост, но и безопасен для окружающей среды.

Сначала насыпьте в слив примерно полстакана соды. Затем добавьте стакан белого уксуса, который вызовет химическую реакцию. Эта реакция поможет разрушить жир и остатки пищи, накопившиеся на стенках труб.

Оставьте смесь на 15 минут, а затем тщательно промойте слив горячей водой. Это обеспечит эффективное удаление засоров и устранение неприятного запаха.

Использование соли и горячей воды

Соль - это мощное абразивное средство, которое поможет не только очистить трубы, но и предотвратить дальнейшее засорение. Наполните раковину горячей водой и добавьте туда примерно 50 г соли на каждый литр воды.

Оставьте раствор в раковине на несколько минут, а затем откройте ливень, позволяя соленой воде пройти через трубы. Соль удалит накопившиеся жиры и другие отложения, очищая трубы изнутри. Это также поможет устранить запах, возникающий из-за разложения органических веществ.

Горячая вода и лимонная кислота легко уберут запах из слива (фото: Pixabay.com)

Лимонная кислота и горячая вода

Лимонная кислота обладает мощными очищающими и дезинфицирующими свойствами, которые помогут эффективно удалить остатки пищи и жира из стен труб. Для этого возьмите 100 г лимонной кислоты и растворите ее в горячей воде.

Вылейте раствор в слив и оставьте на 20-30 минут. Затем промойте трубы горячей водой. Лимонная кислота не только очистит трубы, но и придаст приятный запах, устраняя неприятный запах разложения. К тому же это природное средство, безопасное для здоровья и окружающей среды.

Использование плунжера

Если противный запах сопровождается засорением, плунжер может стать вашим надежным ассистентом. Это простое устройство работает по принципу всасывания и давления, что позволяет переместить засор в трубе и удалить его.

Прежде всего, убедитесь, что раковина наполнена водой, затем плотно прижмите плунжер к ливню и начните быстро нажимать вверх-вниз. Это поможет сдвинуть засор с места, что устранит причину неприятного запаха и восстановит нормальный сток воды.

Чистая раковина на кухне - признак хорошей хозяйки (фото: Pixabay.com)

Специализированные химические средства

Если народные методы не помогли, можно обратиться к специализированным химическим средствам для очистки труб. Есть экологически безопасные средства, которые эффективно растворяют жиры, остатки пищи и другие органические отложения.

Важно помнить о мерах безопасности: используйте перчатки и очки, чтобы избежать контакта с химическими веществами. Применение таких средств должно быть последним вариантом, так как они могут повредить трубы при неправильном использовании.

Также избегайте смешивания различных химических веществ, это может привести к выделению опасных газов.