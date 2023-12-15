10 причин, почему вы постоянно чувствуете себя уставшими

Повседневные привычки

Ваши ежедневные привычки и образ жизни может иметь очень большое значение.

"Со своими пациентами я говорю о трех столпах здоровья: сне, диете и физических упражнениях. Если вы плохо спите, вам трудно хорошо питаться и заниматься спортом. И то же самое верно и наоборот. Все они связаны между собой", - говорит Теодор Фридман, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой медицины в Университете медицины и науки Чарльза Р. Дрю в Лос-Анджелесе.

Взрослым необходимо спать от 7 до 9 часов. Соблюдайте сбалансированную диету, состоящую из фруктов, овощей, нежирного белка, и регулярно занимайтесь физической активностью. Если это не помогает избавиться от усталости, то проблемы могут быть медицинские.

Анемия

Это заболевание, из-за которого крови трудно переносить кислород по телу. Распространенный тип называется "железодефицитной" анемией. Железо действует как вагон поезда, который переносит кислород в кровь.

"У людей с низким содержанием железа в поездах недостаточно вагонов. Они устали, у них кружится голова, когда они встают, у них затуманивается мозг, у них наблюдается учащенное сердцебиение" - говорит Фридман.

Ваш врач может проверить вас на анемию с помощью простого анализа крови.

Диабет

Врачи не знают точно, почему люди так устают. Одна из вероятных причин заключается в том, что ваш организм использует много энергии, чтобы справиться с частыми изменениями уровня сахара в крови.

Врачи точно знают, что усталость является одним из наиболее распространенных диабета. Есть у него и другие признаки. Вы можете чувствовать жажду и часто нуждаться в туалете.

Проблемы с щитовидной железой

Это маленькая железа в форме бабочки, которая находится на шее. Он вырабатывает гормон, который помогает контролировать использование энергии. Когда ваша щитовидная железа не в порядке, вы не в порядке.

"Люди с недостаточной функцией щитовидной железы будут чувствовать усталость. Их клетки плохо работают, они вялые, а рефлексы медленные", - подчеркивает специалист.

Ваш врач может проверить вашу кровь на гормоны железы, чтобы выяснить, не виноват ли он в вашей усталости.

Сердечное заболевание

Чрезвычайная усталость является распространенным симптомом недостаточности, которая возникает, когда она не качает кровь должным образом. Если она у вас есть, ваша усталость обычно усиливается во время тренировок. У вас также могут возникнуть отеки рук или ног и одышка.

Апноэ во сне

Это расстройство мешает вам получать достаточное количество кислорода во время сна, а это значит, что вы не сможете по-настоящему отдохнуть ночью.

"Мозг замечает, что вы не избавляетесь от CO2, и на короткое время просыпается в тревожном состоянии. Вы даже не осознаете этого, поэтому трудно понять, почему вы так хотите спать в течение дня. Вы не попадаете в фазу быстрого сна - сон, который заставляет вас чувствовать себя лучше", - говорит Лиза Шайвс, доктор медицинских наук, директор Центра медицины сна в Медицинской школе Сан-Диего Калифорнийского университета.

Устройство, называемое аппаратом непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), может помочь сохранить дыхательные пути открытыми для крепкого ночного сна.

Менопауза

Если вы женщина, переживающая менопаузу, вам может быть трудно хорошо выспаться. В это время ваши гормоны сильно меняются, что вызывает ночную потливость и жара. Это может не давать вам спать по ночам и заставлять вас засыпать в течение дня.

Депрессия

Он лишает ваш мозг химических веществ, необходимых для максимальной работы. Одним из них является серотонин, который помогает регулировать внутренние часы организма.

Депрессия может снизить уровень вашей энергии и заставить вас чувствовать усталость в течение дня. Вам также может быть трудно заснуть ночью или вы можете проснуться утром раньше, чем хотите.

Поговорите с врачом, если вы думаете, что у вас депрессия. Разговорная терапия и лекарства могут помочь.