Як правильно обрати кондиціонер для дому, щоб не виникало проблем
Влітку кондиціонер бере активну участь у створенні комфортної температури в кімнатах. Він допомагає відрегулювати температуру та нормалізувати вологість у приміщенні.
Однак, не всі кондиціонери однаково ефективні. Як обрати найкращий прилад для дому - читайте нижче.
Спочатку варто вирішити, навіщо потрібен кондиціонер, адже в цьому пристрої є чимало функцій. Це може бути тільки охолодження, охолодження плюс зігрівання і очищення повітря.
Які функції мають бути в кондиціонері
Обираючи кондиціонер, варто звернути увагу на кількість режимів. Деякі функції дозволять зекономити на електроенергії.
Що повинно бути у кондиціонері:
- Енергоекономний режим. Це допоможе знизити використання енергії;
- Режим вентиляції. Кондиціонер зможе створити потік свіжого повітря без його охолодження або нагрівання;
- Повітряний фільтр. Така функція затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря;
- Комфортний режим. У режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання - вниз;
- Регулювання вологості. Це допоможе забрати зайву вологу з повітря та перешкодить утворенню цвілі, грибка і вогкості в приміщенні;
- Тиха робота. Завдяки цій функції кондиціонер можна використовувати в будь-який час доби;
- Автоматична діагностика. Прилад інформуватиме про неполадки.
Як вибрати кондиціонер (freepik)
Типи кондиціонерів
Загалом, існує три типи кондиціонерів: побутові, напівпромислові і промислові. Якщо потрібен пристрій для будинку, то варто надати перевагу побутовому.
Побутові кондиціонери поділяють на мобільні, віконні, спліт-системи. Зокрема, для їх установки обов'язкова наявність системи припливно-витяжної вентиляції.
Зазначимо, що мобільні і віконні кондиціонери іноді шумлять. Спліт-системи - це найпопулярніший вид кондиціонерів, який складається з двох блоків - зовнішнього і внутрішнього.
Також потужність, є однією з найважливіших моментів, яка вирішує справність і якість роботи кондиціонера. Вона прораховується в залежності від площі кімнати, квартири або будинку, кількості техніки, яка виділяє тепло, теплоізоляції і кількості осіб, які проживають у будинку.
Де встановити кондиціонер
Що стосується вибору місця для кондиціонера, то потрібно враховувати, скільки осіб проживає у квартирі або в будинку, також площу кімнати, в якій хочете встановити кондиціонер.
Зокрема, якщо в будинку живе понад двоє людей, тоді відмінним варіантом для установки кондиціонера буде вітальня.
Вибір кімнати для кондиціонера відіграє велику роль, адже не правильно встановлений кондиціонер, може призвести до застуди.
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