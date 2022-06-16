Як правильно обрати кондиціонер для дому, щоб не виникало проблем

Влітку кондиціонер бере активну участь у створенні комфортної температури в кімнатах. Він допомагає відрегулювати температуру та нормалізувати вологість у приміщенні.

Однак, не всі кондиціонери однаково ефективні. Як обрати найкращий прилад для дому - читайте нижче .

Спочатку варто вирішити, навіщо потрібен кондиціонер, адже в цьому пристрої є чимало функцій. Це може бути тільки охолодження, охолодження плюс зігрівання і очищення повітря.

Які функції мають бути в кондиціонері

Обираючи кондиціонер, варто звернути увагу на кількість режимів. Деякі функції дозволять зекономити на електроенергії.

Що повинно бути у кондиціонері:

Енергоекономний режим . Це допоможе знизити використання енергії;

. Це допоможе знизити використання енергії; Режим вентиляції . Кондиціонер зможе створити потік свіжого повітря без його охолодження або нагрівання;

. Кондиціонер зможе створити потік свіжого повітря без його охолодження або нагрівання; Повітряний фільтр . Така функція затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря;

. Така функція затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря; Комфортний режим . У режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання - вниз;

. У режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, щоб уникнути холодних протягів, а в режимі нагрівання - вниз; Регулювання вологості . Це допоможе забрати зайву вологу з повітря та перешкодить утворенню цвілі, грибка і вогкості в приміщенні;

. Це допоможе забрати зайву вологу з повітря та перешкодить утворенню цвілі, грибка і вогкості в приміщенні; Тиха робота . Завдяки цій функції кондиціонер можна використовувати в будь-який час доби;

. Завдяки цій функції кондиціонер можна використовувати в будь-який час доби; Автоматична діагностика. Прилад інформуватиме про неполадки.

Як вибрати кондиціонер (freepik)

Типи кондиціонерів

Загалом, існує три типи кондиціонерів: побутові, напівпромислові і промислові. Якщо потрібен пристрій для будинку, то варто надати перевагу побутовому.

Побутові кондиціонери поділяють на мобільні, віконні, спліт-системи. Зокрема, для їх установки обов'язкова наявність системи припливно-витяжної вентиляції.

Зазначимо, що мобільні і віконні кондиціонери іноді шумлять. Спліт-системи - це найпопулярніший вид кондиціонерів, який складається з двох блоків - зовнішнього і внутрішнього.

Також потужність, є однією з найважливіших моментів, яка вирішує справність і якість роботи кондиціонера. Вона прораховується в залежності від площі кімнати, квартири або будинку, кількості техніки, яка виділяє тепло, теплоізоляції і кількості осіб, які проживають у будинку.

Де встановити кондиціонер

Що стосується вибору місця для кондиціонера, то потрібно враховувати, скільки осіб проживає у квартирі або в будинку, також площу кімнати, в якій хочете встановити кондиціонер.

Зокрема, якщо в будинку живе понад двоє людей, тоді відмінним варіантом для установки кондиціонера буде вітальня.

Вибір кімнати для кондиціонера відіграє велику роль, адже не правильно встановлений кондиціонер, може призвести до застуди.