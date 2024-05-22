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7 новых эмодзи, которые Apple добавит в iOS 18

Среда 22 мая 2024 12:43
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7 новых эмодзи, которые Apple добавит в iOS 18 Apple скоро добавит необычные Emoji в iOS (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple регулярно добавляет новые эмодзи на iPhone, iPad, Mac и другие устройства, опираясь на обновления, внесенные консорциумом Unicode в каталог эмодзи. На данный момент ожидается появление семи новых эмодзи, которые мы можем увидеть в конце 2024 или начале 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.

Ниже перечислены смайлы, которые с высокой вероятностью появятся на ваших устройствах. Помимо них, обсуждаются и другие варианты, поэтому окончательный список может содержать дополнительные эмодзи.

Какие новые эмодзи добавят в iOS 18

  • уставшее лицо с мешками под глазами
  • отпечаток пальца
  • дерево без листьев
  • похожий на свеклу корнеплод
  • арфа
  • лопата
  • брызги или клякса

7 новых эмодзи, которые Apple добавит в iOS 18

Какие Emoji добавит Apple в iOS 18 (фото: MacRumors)

Как будет происходить процесс и когда добавят новые символы

Консорциум Unicode объявил о начале бета-тестирования Unicode 16, который включает в себя новые символы эмодзи. Этот период продлится до 2 июля, после чего будет выпущена финальная версия Unicode 16 с официально одобренными новыми символами.

Производителям смартфонов, таким как Apple, часто требуется несколько месяцев для создания изображений новых смайликов, поэтому, вероятно, мы не увидим такие эмодзи, как уставшее лицо, отпечаток пальца и лопата до запуска iOS 18.

По данным источника, Apple может добавить новые символы в марте 2025 года с выходом iOS 18.4.

В последний раз Apple представила новые смайлы в обновлении iOS 17.4, которое выпустили в марте 2024 года. Тогда в него добавили такие символы, как лайм, съедобный коричневый гриб, феникс, разорванная цепь, вертикальное покачивание головой ("да") и горизонтальное покачивание головой ("нет").

Читайте также, как в iMessage объединить несколько эмодзи в один.

А еще мы писали, что в iOS 18 добавят специальные возможности, включая управление iPhone с помощью глаз.

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