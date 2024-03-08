10 признаков, что вас бессовестно используют: доверьтесь своей интуиции

Как быстро распознать, что вас кто-то использует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью профессора Брюса Й. Ли в Psychology Today.

Любые отношения, дружеские, любовные или деловые, строятся в первую очередь на взаимном уважении и поддержке. Сегодня помощь была нужна вам, завтра вы помогаете другому человеку.

Но есть люди, для которых отношения - это дорога с односторонним движением: они только берут, но ничего не дают взамен.

Профессор Брюс Й. Ли составил список признаков того, что с вами общаются именно так - отнимая время, энергию и ресурсы.

Просят о помощи, но не помогают

Это не значит, что вы должны постоянно подсчитывать: кто кому сколько раз помог. Счет тут не важен, это не футбол. Но если вы не можете в принципе вспомнить, когда от этого человека была какая-то помощь, возможно, он использует вас.

Постоянно указывают, сколько они сделали для вас

Вот он - тот самый счет в отношениях, и это плохой знак, если кто-то чуть ли не заносит в блокнотик каждый свой шаг в вашу поддержку.

Считают, что ваша помощь - это нечто безусловное

Настолько, что за нее не надо даже простого "спасибо".

"Вы не круглосуточный магазин поддержки. Хотя, вообще-то, даже круглосуточный магазин получает деньги в обмен на окаменевшие хот-доги, которые целую вечность пролежали на гриле", 0 объясняет психолог.

Появляются в вашей жизни, когда им что-то надо

Если вам звонит или пишет этот человек, первая ваша мысль: "И что он(а) хочет на этот раз?" Кстати, таким же вопросом вы задаетесь, если человек внезапно становится очень милым в общении.

Не уважают ваши границы и не принимают во внимание ваши чувства

Ваше "нет" для них это не ответ. Они обязательно будут давить на ваше чувство вины из-за отказа. Это значит, что вы им безразличны как личность. Скорее, как автомат по производству услуг.

Не пытаются на самом деле понять вас

Один из явных признаков, что отношения находятся под угрозой, - когда вы неплохо знаете другого человека, но не уверены, что он(а) так же осведомлен(а) о вашей жизни.

Не прислушиваются к вашим словам

Они дают высказаться, но этого мало. Важно, чтобы собеседник признал то, что вы говорите, и отнесся к этому серьезно, сказал что-то в ответ или даже сделал, может быть, извинился, что поступил неправильно. И это должно быть искреннее извинение, а не нарциссическое: "Прости, если тебе кажется, что я что-то сделал не так".

Держат вас "на поводке"

Даже самый эгоцентричный человек понимает, что вы в итоге перестанете делать что-либо для него (и за него) просто так. Тогда он может вручить вам то, что ему ничего не стоит. Подарочную карту магазина, которую ему самому подарили, а он туда не идет, код на скидку, который ему ничего не стоил. Или же громкие похвалы и пустые обещания. В общем, создает иллюзию взаимности.

Не выполняют обещаний

Обещания теряют смысл, когда человек их не выполняет. Да, бывают непредвиденные обстоятельства. Но в таком случае ответственный человек предупредит о них, как только они возникнут, и искренне извинится за то, что не смог сдержать слово. И предложит как-то иначе решить поставленную задачу.

Не поддерживают вас в конфликте с другими людьми

Возможно, на словах, тет-а-тет человек и выскажется в вашу пользу. Но показательно то, как он себя ведет, когда ему надо публично занять чью-то сторону. Если вас только используют, выбор скорее будет в пользу более "нужного" человека.