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10 самых популярных университетов Украины, куда все рвутся поступить

О лучших университетах Украины нужно знать всем поступающим (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Лучшие университеты Украины оцениваются по разным критериям. Исходя из них составляются рейтинги, помогающие абитуриентам и их родителям выбрать - куда поступать для получения качественного образования.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких разных рейтингах, согласно которым можно ознакомиться с 10 лучшими университетами Украины.

При подготовке материала использовались следующие источники: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.

Популярность в сети

Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в Интернете. Речь идет о независимых вебометрических показателях, собранных из авторитетных источников - популярности и посещаемости сайтов университетов мира.

По мнению авторов рейтинга, такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.

Исходя из World Universities Web Ranking 2024 года, в десятку лучших образовательных учреждений Украины входят:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Сумской государственный университет
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники

10 лучших университетов Украины по версии World Universities Web Ranking (инфографика: 4icu.org)

Популярность по разным критериям

Одним из наиболее влиятельных ренкингов университетов считается также QS World University Rankings - перечень лучших образовательных заведений мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:

  • репутации в академической среде
  • цитируемости научных публикаций представителей университета
  • соотношению количества преподавателей и студентов
  • результатам трудоустройства
  • отношению работодателей к выпускникам
  • репутации выпускников среди работодателей
  • связям с международной научной сетью
  • относительной численности иностранных преподавателей и студентов
  • постоянству - социальному и экологическому влиянию и т.п.

В 2024 году, согласно QS World University Rankings, лучшими 10 вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Сумской государственный университет - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200 (без изменений)
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1001-1200 (без изменений)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)

10 лучших украинских вузов по QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)

Популярность по публикациям

Еще один рейтинг украинских вузов создается на показателях данных наукометрической базы SciVerse Scopus.

Исходя из него, университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, который базируется на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Согласно данным, собранным в течение 2023 года, 10 лучшими вузами Украины можно считать:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Сумской государственный университет
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

10 лучших университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus (скриншот: osvita.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательно нужно сделать абитуриентам до выбора вуза.

Читайте также, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.

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