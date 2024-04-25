10 самых популярных университетов Украины, куда все рвутся поступить

Лучшие университеты Украины оцениваются по разным критериям. Исходя из них составляются рейтинги, помогающие абитуриентам и их родителям выбрать - куда поступать для получения качественного образования.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких разных рейтингах, согласно которым можно ознакомиться с 10 лучшими университетами Украины.
При подготовке материала использовались следующие источники: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.
Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в Интернете. Речь идет о независимых вебометрических показателях, собранных из авторитетных источников - популярности и посещаемости сайтов университетов мира.
По мнению авторов рейтинга, такой подход призван помочь студентам, преподавателям и ученым оценить общую популярность университета.
Исходя из World Universities Web Ranking 2024 года, в десятку лучших образовательных учреждений Украины входят:
10 лучших университетов Украины по версии World Universities Web Ranking (инфографика: 4icu.org)
Одним из наиболее влиятельных ренкингов университетов считается также QS World University Rankings - перечень лучших образовательных заведений мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.
В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:
В 2024 году, согласно QS World University Rankings, лучшими 10 вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:
10 лучших украинских вузов по QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)
Еще один рейтинг украинских вузов создается на показателях данных наукометрической базы SciVerse Scopus.
Исходя из него, университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, который базируется на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
Согласно данным, собранным в течение 2023 года, 10 лучшими вузами Украины можно считать:
10 лучших университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus (скриншот: osvita.ua)
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