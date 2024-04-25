10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

Кращі університети України оцінюються за різними критеріями. Виходячи з них складаються рейтинги, що допомагають абітурієнтам і їхнім батькам обрати - куди саме вступати для отримання якісної освіти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька різних рейтингів, згідно з якими можна ознайомитись з 10 кращими університетами України.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.
Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. Йдеться про незалежні вебометричні показники, зібрані з авторитетних джерел - популярність і відвідуваність сайтів університетів світу.
На думку авторів рейтингу, такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.
Виходячи з World Universities Web Ranking 2024 року, до десятки кращих освітніх закладів України належать:
10 кращих університетів України за версією World Universities Web Ranking (інфографіка: 4icu.org)
Одним з найбільш впливових ренкінгів університетів вважається також QS World University Rankings - перелік найкращих освітніх закладів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і оцінює університети за низкою основних критеріїв:
У 2024 році, згідно з QS World University Rankings, найкращими 10 вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:
10 кращих українських вузів з QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)
Ще один рейтинг українських вишів створюється на показниках даних наукометричної бази SciVerse Scopus.
Виходячи з нього, університети ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, який базується на числі наукових публікацій та кількості їх цитувань.
Згідно з даними, зібраними впродовж 2023 року, 10 найкращими вузами України можна вважати:
10 кращих університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus (скріншот: osvita.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу.
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