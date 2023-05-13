10 самых маленьких пород собак в мире: от популярных до малоизвестных

Маленькие декоративные породы собак пользуются большой популярностью в Украине, особенно среди горожан. Их удобно держать в условиях квартиры, они по-детски милы и забавны.
Узнайте о топ-10 самых крошечных собак - в материале Styler далее.
Как пишет Pet Advice, чихуахуа является лидером рейтинга. Так, в 2022 году 2-летняя чихуахуа Перл стала рекордсменкой в породе. Она весит всего 553 грамма, рост имеет всего 9,14 сантиметра, а в длину не превышает 12,7 сантиметра.
Среди самых маленьких собак чихуахуа имеет значительные преимущества перед другими - крепкое здоровье, высокий интеллект, контактность, покладистый характер. Собака чрезвычайно любознательная, активная, неутомимая и выносливая. А еще может прожить 18-20 лет и больше.
Щенок чихуахуа (фото: pixabay)
Порода имеет британские корни и является аналогом английского терьера. Той - маленькая элегантная собачка на высоких ножках, с изящным костяком и сухой мускулатурой. Несмотря на небольшие размеры, пес очень подвижный, активный, смелый.
Простая в уходе, мобильная, элегантная порода с достаточно крепким здоровьем. Одной из особых черт характера является его верность хозяину. Кроме того, он глубоко чувствует настроение "своего человека".
Длинношерстный и короткошерстный той-терьеры (фото: Википедия)
Пражский крысарик - настоящий чешский ловец крыс, несший службу охраны царского имущества от грызунов на уровне с котами. Этот мини-охотник признан Международной кинологической федерацией FCI только в 2019 году. Другие названия - ратлик, либенская серночка.
Ратлик миниатюрный, с гармоничным телосложением. Внешне несколько схож с той-терьером, однако имеет собственные экстерьерные особенности. Несмотря на маленький рост, он очень активен, неутомим.
Крысарик любит находиться в окружении людей, быть в центре внимания, предан, послушен, умен. Легко поддается дрессировке. Отлично ладит с детьми и не имеет проблем со здоровьем.
Пражский крысарик –- миниатюрный охотник (фото: Википедия)
Йорк пользуется безумной популярностью среди декоративных пород. Стандартом не ограничен минимальный вес и рост. Самым маленьким зарегистрированным йорком (как и собакой в мире) была девочка Сильвия. Ее высота в холке составляла 6,3 см, вес - 113 г. К сожалению, она прожила всего два года.
Это компактный, изящный пес, отличающийся гордой осанкой. Телосложение крепкое с хорошими пропорциями. Отдельного внимания заслуживает шерсть йорка - длинная, гладкая, без подшерстка, не имеет аллергенов и не сыпется.
Йорк предан своему хозяину, общителен и приветлив. Он не нуждается в особом уходе, кроме заботы за шерстью. Идеальная собака для содержания в квартире.
Щенок йоркширского терьера (фото: pixabay)
Это небольшая собака с крепким сухим телом, с широкой грудной клеткой, длинной шерстью, на коротких лапках, с пушистым задранным вверх хвостом.
Шпиц - собака темпераментная, упрямая, сообразительная, преданная хозяину, одновременно эгоистичная. Среди малых пород собак померанский шпиц отличается крепким здоровьем. Он очень чистоплотный, чистит себя словно кошка.
Основные трудности в содержании заключаются в уходе за шубкой животного, которую нельзя подстригать. Ежедневное расчесывание позволяет избежать линьки и шерсть не валяется по квартире.
Померанский шпиц - темпераментный малыш (фото: pixabay)
Разновидность охотничьей собаки таксы, ее самый маленький представитель. Кроличья такса внешне ничем не отличается от больших родственников. Они имеют такой же стандарт и разнятся только по размерам.
Такса имеет крепкий скелет, статную осанку, приземистое удлиненное туловище, короткие лапки, удлиненную мордочку, длинные уши. Существует длинношерстный и короткошерстный тип.
Собака умная, покладистая, понимает хозяина с полуслова. Сильно привязывается к человеку. Кроличья такса требует ласкового отношения к себе. Порода гордая, с нотами самолюбия, независимости.
Такса пристраивается к любым условиям содержания, имеет хорошее здоровье.
Малыш кроличьей таксы (фото: udivitelno)
Эти крохи имеют тысячелетнюю историю. Порода была выведена для поднятия настроения японскому императору, обеспечения гармонии в его дворце. Лишь в середине XIX века о них узнали за пределами родины.
Японский хин - маленькая, элегантная, грациозная собачка, с приплюснутой мордочкой и длинной шерстью.
Жизнерадостное, веселое активное животное тонко чувствует настроение хозяина и атмосферу в семье. Умный, активный, самолюбивый, уравновешенный, без лишней суеты, считается самой спокойной собакой среди декоративных пород.
Порода считается здоровой, ей присущи только типичные болезни собак.
Японский хин очень спокойный (фото: Википедия)
Исследователи допускают, что породе больше 2000 лет. А родиной считается остров Мальта. Другое название породы - мальтезе.
Это - компактная, миниатюрная собачка с крепким костяком, удлиненным туловищем, мордашка несколько приплюснута. Шерсть длинная, тонкая, белоснежная окраска, иногда допускается цвет слоновой кости.
Болонка любит находиться в центре человеческого окружения. Она активна, весела, игрива, не может усидеть на месте на протяжении всей жизни. С детьми обращается особенно ласково. Собака имеет крепкое здоровье, является гипоаллергенной и не линяет.
Мальтийская болонка - очень древняя порода (фото: pixabay)
Это подтип континентального той-спаниеля со стоячими ушками. Во времена Средневековья порода была обитателем практически каждого аристократического дома.
Папильон - маленькая собака с крепким телосложением, короткими конечностями, пушистым хвостом и длинной шерстью. Животные не выносят одиночества, очень резвы и активны.
Порода легка в дрессировке, хотя и имеет нотки упрямства. Занимает восьмое место по уровню интеллекта в общем породном рейтинге собак и второе место среди декоративных пород, уступая пуделю.
Папильон - настоящий аристократ (фото: pixabay)
Это - священная собака китайских императоров с историей более 2000 лет. И все это время порода остается на волне популярности. Пекинес является исключительно декоративной собакой, домашним любимцем, компаньоном. Тело компактное, хорошо сбалансированное, с идеальными пропорциями.
Пекинес уход императорский к себе не требует, хотя есть определенные нюансы. Особую заботу требует шерсть любимца и рацион питания.
Песик несколько ревнив и требует уважения к себе. Другим собакам пекинес демонстрирует свое превосходство. А хозяина окружает любовью и преданностью.
Пекинес - собака императоров (фото: pixabay)
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