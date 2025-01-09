10 лучших телефонов на Android не за все деньги мира

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro от Google оснащен 6,3-дюймовым Super Actua OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость увеличена до 3 000 нит, что делает экран легко читаемым даже при ярком солнечном свете.

Смартфон работает на обновленном чипе Tensor G4, который стал более энергоэффективным и меньше нагревается благодаря встроенной паровой камере для отвода тепла.

Смартфон оснащен последними ИИ-функциями компании, включая Gemini Live - голосового помощника, с которым можно вести естественные диалоги и даже мозговые штурмы.

Pixel 9 Pro оборудован 50 Мп основным сенсором, 48 Мп телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 48 Мп ультраширокоугольной камерой.

Google Pixel 9 Pro (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra - это премиальный смартфон, который предлагает максимум возможностей. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и великолепным дисплеем, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке.

Galaxy S24 Ultra без проблем справляется с играми в высоких графических настройках и позволяет редактировать видео и фотографии прямо на ходу.

Его аккумулятор держит заряд более 8 часов активного экрана, что особенно ценно для тех, кто часто использует смартфон в течение долгого рабочего дня.

Galaxy S24 Ultra оснащён 6,8-дюймовым Super AMOLED QHD-дисплеем с яркостью до 2 600 нит, что обеспечивает отличную видимость на улице даже при ярком солнце.

Камеры S24 Ultra - одни из лучших на рынке. Этот смартфон подойдет тем, кто ищет максимально универсальную камеру, которая справляется с различными сценариями съемки.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Android Police)

Google Pixel 8a

Pixel 8a оснащен ярким OLED-дисплеем Actua, как в более дорогом Pixel 8. Экран обеспечивает высокую яркость и насыщенные цвета, что редко встречается в смартфонах до 500 долларов.

Смартфон работает на процессоре Tensor G3, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Главное преимущество Pixel 8a - это его фото-возможности. Хотя камера не сильно изменилась по сравнению с предыдущими моделями, она остается лучшей в своем ценовом сегменте.

Google Pixel 8a (фото: Android Police)

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ - отличный выбор для тех, кто ищет флагманский смартфон без множества компромиссов. В отличие от старших моделей с S Pen, Galaxy S24+ предлагает производительность уровня флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и QHD+ дисплеем на 300 долларов дешевле, чем старшая модель Ultra.

Несмотря на улучшения в области искусственного интеллекта с новой версией One UI 6.1, смартфон все еще не идеален в обработке движущихся объектов.

Samsung Galaxy S24+ (фото: Android Police)

OnePlus Open

OnePlus Open оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, большим объемом оперативной памяти и мощной батареей, обеспечивающей отличную производительность. Смартфон удивляет своей тонкостью и легкостью - всего 239 граммов в черном исполнении.

Внешний экран имеет размер 6,3 дюйма и напоминает стандартный смартфон, а внутренний экран 7,82 дюйма - один из лучших среди складных моделей. Он обладает матовой защитой от бликов, что делает его удобным для использования при любом освещении.

Камера устройства, хотя и не так стабильна, как у Pixel 9 Pro, впечатляет своими возможностями и приносит удовольствие от съемки.

OnePlus Open (фото: Android Police)

Motorola Razr+ (2024)

Устройство оснащено почти безрамочным 4-дюймовым LTPO OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, что делает его ярким и плавным. Внутренний экран с разрешением 2640 x 1080 и частотой обновления 165 Гц обеспечивает отличное качество изображения и яркость до 3000 нит, что позволяет комфортно использовать телефон даже на солнце.

Razr+ работает на Snapdragon 8s Gen 3, оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Несмотря на отсутствие флагманского чипа Qualcomm, устройство обладает достаточной мощностью для любых задач. Батареи на 4 000 мА/ч хватает на целый день работы.

Смартфон имеет улучшенню двойнаую камеру с основной камерой на 50 МП (f/1.7) и телефото объектив на 50 МП (f/2.0). Улучшения заметны по сравнению с предыдущими моделями, хотя ультраширокий объектив в этом году был заменен на телефото.

Motorola Razr+ (2024) (фото: Android Police)

OnePlus 12R

Смартфон имеет стильный дизайн с закругленными стеклянными краями, а 6,78-дюймовый QHD+ экран - один из лучших в своем ценовом сегменте. Яркость в 1600 нит соответствует флагманским моделям, а частота обновления дисплея делает изображение плавным и четким.

Устройство оснащено Snapdragon 8 Gen 2, с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Это делает смартфон отличным выбором для игр и других ресурсоемких задач.

Камера не столь впечатляющая, как у более дорогих моделей, например, Pixel A-серии. Отсутствие фирменного цветового профиля Hasselblad снижает качество снимков.

OnePlus 12R (фото: Android Police)

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 принес множество улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Внешний экран размером 3,4 дюйма теперь более функционален, а основной 6,7-дюймовый AMOLED дисплей стал ярче и выглядит великолепно в любых условиях освещения. Он идеально подходит для просмотра контента, игр и многозадачности.

Фотографии получаются хорошими в большинстве условий освещения. Улучшенная производительность чипа помогает сделать снимки качественнее. Аккумулятора хватает на целый день использования при средней нагрузке.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (фото: Android Police)

OnePlus 12

OnePlus 12 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и ярким 6,82-дюймовым экраном, который легко конкурирует с лучшими дисплеями от Samsung. Дизайн устройства стильный и изысканный, хотя закругленные края могут не понравиться всем пользователям.

В OnePlus 12 снова доступна беспроводная зарядка с поддержкой 50W, что обеспечивает быструю зарядку. Камера получила улучшенную цветопередачу от Hasselblad, что позволяет снимать на смартфон с качеством, сравнимым с OnePlus Open.

Несмотря на отсутствие некоторых современных стандартов защиты, таких как IP65, OnePlus 12 остается одним из лучших флагманов в своем классе, предлагая отличное соотношение цены и качества.

OnePlus 12 (фото: Android Police)

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G - это отличное решение для тех, кто хочет получить хороший Android-опыт без значительных затрат. С ценой всего 200 долларов, этот смартфон предлагает массу преимуществ, не опустошая ваш кошелек.

Он оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц, который яркий и контрастный, что идеально подходит для просмотра контента и игр.

Чип Dimensity 6100+ обеспечивает отличную работу в играх, таких как Genshin Impact, а 4 ГБ ОЗУ и возможность расширения памяти делают устройство удобным для повседневного использования.

Камеры предоставляют приемлемое качество съемки, а батарея обладает отличной продолжительностью работы от одного заряда.

Samsung Galaxy A15 5G (фото: Android Police)