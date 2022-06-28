10 цікавих фактів про Конституцію України: що не всі можуть знати про головний документ країни

Конституція України є основним державним законом, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих і судових органів влади, виборчу систему, права та обов'язки держави, суспільства і громадян. Так, всі інші закони нашої країни спираються на Конституцію.

Конституція України (фото: uk.wikipedia.org)

1. Конституція 1996 року для українців - не перша. Попередниками нинішнього головного документа стали:

Конституція Пилипа Орлика - 5 квітня 1710 рік;

Конституція Української Народної Республіки (УНР) - 29 квітня 1918 року;

Мала Конституція Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) - 13 листопада 1918 року;

Тимчасова конституція Карпатської України - 15 березня 1939 року.

До слова, Конституція Пилипа Орлика повністю називалася "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького" і складалася з преамбули і 16 статей, була написана латиною і староукраїнською мовою. Рукописні версії (оригінал) історичного документа знаходяться не в Україні, і тільки в 2021-му зі Швеції доставили документ на латині для тимчасової експозиції в Софійському Соборі з 16 серпня по 14 листопада.

Експозиція Конституції Орлика в Софійському Соборі (фото: president.gov.ua)

2. Процес підготовки Конституції України тривав з 1990 по 1996 рік і всього було запропоновано 15 проектів документа: від Конституційної комісії, політичних партій, науковців.

Так, наприклад, в Україні комуністи тоді пропонували в проекті Конституції зберегти назву УРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента й увійти в новий Союз. А якби була прийнята редакція Конгресу Українських Націоналістів, то Крим міг би втратити статус автономії.

3. Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, оскільки напередодні історичного засідання Ради тодішній президент Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року Про прийняття нової Конституції України. Коли ж народні депутати ухвалили Конституції, відповідний указ глави держави був скасований.

Після голосування в Раді 28 червня 1996 року на руках носять одного з авторів Конституції депутата Михайла Сироту (фото: Укрінформ)

4. Найгостріші дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Криму та російської мови.

5. Активний період роботи над документом зайняв 3 місяці. У березні 1996-го проект документа був винесений на обговорення Конституційної комісії та рекомендований до розгляду Верховною Радою України. 2 квітня проект Конституції внесли до порядку денного засідань, а після 2 місяців доопрацювання проект був прийнятий в 1-му читанні. При підготовці до 2-го читання в документ внесли близько 6000 поправок. Всі 3 місяці Комісія працювала над проектом без вихідних з 9 ранку і до 10 вечора, а засідання парламенту щодо прийняття Основного Закону тривало добу.

6. Голосування в Раді щодо прийняття Конституції проводилося за кожною статтею окремо і цілими розділами, і в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

Відео: прийняття Конституції України в Раді на голосуванні 28 червня 1996 року

7. Президент Кучма на доленосному засіданні Ради не був присутній, але за кілька хвилин до остаточного ухвалення депутатами Конституції прийшов до сесійної зали.

8. 21 червня 1996-го було прийнято доповнення спікера Олександра Мороза про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

9. Перша мініатюрна Конституція України була презентована в Києві 22 серпня 2011 року. Конституція в мініатюрі розміром 21х32 мм має 160 сторінок, на яких вручну було написано близько 9500 букв. Кожна з цих букв має розмір не більше 1 мм. Текст книги, написані індійською тушшю. Сама ж мініатюра виконана зі спеціального тонкого паперу. Міні-конституція знаходиться в чохлі із зображенням герба. На створення мініатюри було витрачено близько 2 місяців. Вона передана в Музей книги і друкарства.

10. У 2019 році в Інтернеті з'явилася електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Авторами стали брати Капранови, а художником - Олександр Костенко.

Конституція України в коміксах (фото: wordpress.com)