10 любопытных фактов о Конституции Украины: что не все могут знать о главном документе страны

Конституция Украины является основным государственным законом, который определяет государственный строй, порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти, избирательную систему, права и обязанности государства, общества и граждан. Так, все остальные законы нашей страны опираются на Конституцию.

Конституция Украины (фото: uk.wikipedia.org)

1. Конституция 1996 года для украинцев - не первая. Предшественниками нынешнего главного документа стали:

Конституция Филиппа Орлика - 5 апреля 1710 год;

Конституция Украинской Народной Республики (УНР) - 29 апреля 1918 года;

Малая конституция Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) - 13 ноября 1918 года;

Временная Конституция Карпатской Украины - 15 марта 1939 года.

К слову, Конституция Филиппа Орлика полностью называлась "Договоры и Постановление Прав и вольностей Войска Запорожского" и состояла из преамбулы и 16 статей, была написана на латыни и староукраинском языке. Рукописные версии (оригинал) исторического документа находятся не в Украине, и только в 2021-м из Швеции доставили документ на латыни для временной экспозиции в Софийском соборе с 16 августа по 14 ноября.

Экспозиция Конституции Орлика в Софийском соборе (фото: president.gov.ua)

2. Процесс подготовки Конституции Украины длился с 1990 по 1996 год и всего было предложено 15 проектов документа: от Конституционной комиссии, политических партий, научных работников.

Так, например, в Украине коммунисты тогда предлагали в проекте Конституции сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. А если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов, то Крым мог бы потерять статус автономии.

3. Конституция Украины могла быть не принята 28 июня, так как накануне исторического заседания Рады тогдашний президент Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции Украины. Когда же народные депутаты приняли Конституции, соответствующий указ главы государства был отменен.

После голосования в Раде 28 июня 1996 года на руках носят одного из авторов Конституции депутата Михаила Сироту (фото: Укринформ)

4. Самые острые дискуссии шли вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и русского языка.

5. Активный период работы над документом занял 3 месяца. В марте 1996-го проект документа был вынесен на обсуждение Конституционной комиссии и рекомендован к рассмотрению Верховной Радой Украины. 2 апреля проект Конституции внесли в повестку дня заседаний, а после 2 месяцев доработки проект был принят в 1-м чтении. При подготовке ко 2-му чтению в документ внесли около 6000 поправок. Все 3 месяца комиссия работала над проектом без выходных с 9 утра и до 10 вечера, а заседание парламента по принятию Основного Закона длилось сутки.

6. Голосование в Раде по принятию Конституции проводилось по каждой статье раздельно и целыми разделами, и в целом состоялось в 9:20 утра 28 июня 1996 года.

Видео: принятие Конституции Украины в Раде на голосовании 28 июня 1996 года

7. Президент Кучма на судьбоносном заседании Рады не присутствовал, но за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал.

8. 21 июня 1996-го было принято дополнение спикера Александра Мороза об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и о том, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.

9. Первая миниатюрная Конституция Украины была презентована в Киеве 22 августа 2011 года. Конституция в миниатюре размером 21х32 мм имеет 160 страниц, на которых вручную было написано около 9500 букв. Каждая из этих букв имеет размер не более 1 мм. Текст книги, написанные индийской тушью. Сама же миниатюра выполнена из специальной тонкой бумаги. Мини-конституция находится в чехле с изображением герба. На создание миниатюры было потрачено около 2 месяцев. Она передана в Музей книги и книгопечатания.

10. В 2019 году в интернете появилась электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов. Авторами стали братья Капрановы, а художником - Александр Костенко.

Конституция Украины в комиксах (фото: wordpress.com)