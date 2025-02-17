10 крутых функций Samsung, которые сделали бы любой Android-смартфон лучше

Всплывающее окно для приложений

Хотя большинство Android-смартфонов поддерживают режим разделенного экрана, он позволяет одновременно запускать только два приложения. Однако функция всплывающего окна в One UI дает возможность работать сразу с несколькими приложениями.

Эта функция превращает любое приложение в небольшое плавающее окно, размер которого можно изменять, создавая опыт, похожий на работу на ПК. Кроме того, окно можно минимизировать в компактную иконку, чтобы легко переключаться между задачами.

Благодаря этому вы можете полноценно использовать большой экран, например, смотреть видео на YouTube и одновременно отвечать на сообщения, искать информацию или даже стримить контент, не переключаясь между приложениями.

Всплывающее окно для приложений (фото: MakeUseOf)

Боковая панель

Одна из лучших функций многозадачности на смартфонах Samsung Galaxy - это боковая панель Edge Panel. Любой, кто пользовался Samsung, знает, насколько это удобный и полезный инструмент.

Она не только обеспечивает быстрый доступ к приложениям и контактам, но и включает множество полезных инструментов. Одним движением можно открыть напоминания, буфер обмена, сделать скриншот, написать сообщение или добавить новый контакт.

В целом, Edge Panel делает работу со смартфоном более удобной и эффективной, не прерывая основную задачу, и это функция, которую стоило бы добавить на все Android-устройства.

Edge Panel (фото: MakeUseOf)

Функция скрытия приложений

Возможность скрывать приложения - это небольшая, но крайне полезная функция для тех, кто заботится о конфиденциальности.

В One UI от Samsung скрыть приложение очень просто, однако многие Android-смартфоны, включая устройства Google Pixel, не имеют этой опции (исключение - смартфоны OnePlus). В итоге пользователям приходится прибегать к сторонним лаунчерам, что не всегда удобно.

Как скрыть приложения на Samsung (фото: MakeUseOf)

Двойной мессенджер

Функция Dual Messenger в Samsung позволяет дублировать популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger и другие. Это особенно полезно для тех, кому нужно управлять двумя аккаунтами - например, личным и рабочим - на одном устройстве.

Хотя на других Android-смартфонах тоже можно установить две копии одного приложения, для этого обычно требуется сторонний софт. Производители Android-устройств должны предлагать встроенные решения для управления несколькими аккаунтами, чтобы избавить пользователей от лишних сложностей и рисков, связанных с третьими приложениями.

Dual Messenger (фото: MakeUseOf)

Защищенная папка

Secure Folder - одна из самых недооцененных функций на смартфонах Samsung Galaxy. Это защищенное хранилище, в котором можно скрывать фото, видео, файлы и даже приложения, защищая их от посторонних глаз. Доступ к этим данным возможен только через установленный пользователем PIN-код или пароль.

Такая степень конфиденциальности должна быть стандартом для всех Android-устройств, поскольку она дает пользователям уверенность в безопасности личной информации, оставаясь при этом удобной и доступной.

Secure Folder (фото: MakeUseOf)

Эффекты для видеозвонков

Некоторые мессенджеры, такие как WhatsApp, поддерживают эффекты для видеозвонков, например, размытие фона, но не все. Однако благодаря функции эффектов видеозвонков в One UI вы можете менять фон во время разговора на сплошной цвет или любое изображение по своему выбору.

Кроме того, есть функция автофокусировки, которая автоматически подстраивает камеру, чтобы вы всегда оставались в центре кадра, даже если двигаетесь.

Эффекты для видеозвонков (фото: MakeUseOf)

Режимы и автоматизация

Режимы позволяют менять настройки устройства в зависимости от ситуации - например, при работе, во время сна или тренировок. Можно настроить "Режим вождения", который при включении автоматически запускает Spotify и зачитывает уведомления вслух.

Процедуры дают еще больше возможностей, позволяя запускать действия по триггерам, таким как местоположение, время или использование определенного приложения. Например, можно создать рутину, которая включает режим "Не беспокоить" при посещении работы.

Наличие таких функций прямо в настройках значительно улучшает опыт использования смартфона.

Режимы и автоматизация (фото: MakeUseOf)

Хорошие модули блокировки

Одна из главных особенностей Android - гибкость настройки, но ни один бренд не предлагает столько возможностей кастомизации, как Samsung с Good Lock.

Keys Cafe позволяет создавать клавиатуру с нуля: менять цвет, размер, анимации и эффекты

QuickStar дает возможность скрывать иконки в строке состояния (будильник, VPN, батарея и т. д.) для более аккуратного вида

Theme Park позволяет настраивать темы, изменяя элементы интерфейса, такие как панель быстрых настроек, иконки и регулятор громкости

И это лишь малая часть возможностей Good Lock, который дает беспрецедентный контроль над внешним видом и функциональностью устройства.

Good Lock (фото: MakeUseOf)

Chat Assist

Samsung внедрила в свои смартфоны Galaxy AI, и одной из самых полезных функций стала Chat Assist.

Этот инструмент автоматически исправляет грамматические и орфографические ошибки в тексте, а также может создавать сообщения с нуля на основе ваших вводных данных.

Кроме того, Chat Assist предлагает варианты переформулировки текста, позволяя адаптировать стиль общения: сделать сообщение более вежливым, неформальным или профессиональным.

Chat Assist (фото: MakeUseOf)

Простой режим

Не все пользователи смартфонов хорошо разбираются в технологиях, и здесь на помощь приходит Easy Mode от Samsung.

Этот режим упрощает интерфейс, делая телефон более доступным для тех, кто только начинает пользоваться смартфонами или считает их сложными.

Easy Mode увеличивает размер текста и иконок, делает меню проще и уменьшает количество элементов на экране. Он особенно полезен для пожилых людей, детей или тех, кто предпочитает минималистичный интерфейс.

Подобная функция должна быть доступна на всех Android-смартфонах, чтобы сделать устройства удобными для всех пользователей.

Easy Mode (фото: MakeUseOf)