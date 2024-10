Воспоминания о прошлом. 10 лучших ретро-игр всех времен, которые мы никогда не забудем

Super Mario World

Дата: 1990 год

Super Mario World, выпущенная в 1990 году для консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES), стала одной из самых популярных игр франшизы Mario. В этой игре Марио вместе со своим братом Луиджи путешествуют по новому миру, чтобы спасти Принцессу Пич и остановить злодея Боузера.

Super Mario World представила игрокам нового персонажа - динозавра Йоши, который стал ключевым помощником Марио, добавив новые возможности геймплея. Игра отличалась яркой графикой, сложными уровнями и новыми механиками, такими как полет с помощью плаща.

Super Mario World считается одной из лучших игр для SNES и оказала большое влияние на развитие жанра платформеров.

Super Mario World (фото: Nintendo)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Дата: 1998 год

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, выпущенная в 1998 году для Nintendo 64, считается одной из величайших видеоигр всех времен. Это была первая игра серии Zelda, перешедшая в полноценный 3D-формат, что кардинально изменило восприятие приключенческих игр.

Главный герой, Линк, должен остановить Ганондорфа, злодея, стремящегося захватить священные реликвии, используя волшебную Окарину времени.

Игра прославилась своими новаторскими механиками, включая систему блокировки цели и путешествия во времени, что оказало огромное влияние на дальнейший дизайн игр. Ocarina of Time также получила высокие оценки за свою музыку и сюжет, став культовым шедевром и основой для многих последующих игр серии.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: Nintendo)

DOOM

Дата: 1993 год

DOOM, выпущенная в 1993 году компанией id Software, стала культовым шутером от первого лица, заложившим основу для всего жанра. Игрок берет на себя роль безымянного космического морпеха, известного как "Doomguy", сражающегося с демонами и другими врагами из ада на марсианских базах и в адских измерениях.

Игра получила широкую популярность благодаря своему быстрому геймплею, революционному использованию 3D-графики и сетевому многопользовательскому режиму.

DOOM также оказала значительное влияние на игровую культуру, вызвав волну интереса к моддингу, так как игроки могли создавать свои собственные уровни. Игра остается важной вехой в истории видеоигр, и ее влияние чувствуется до сих пор, включая множество сиквелов и ремейков.

DOOM (фото: Bethesda)

Tetris

Дата: 1984 год

Интеллектуальная головоломка обрела мировое признание на всех видах систем, от скромного Spectrum до Nintendo Switch.

Хотя Tetris появлялся во многих формах на протяжении многих лет, его основная концепция аккуратного выстраивания отличительных Tetrominos для формирования линий, которые затем исчезнут, никогда не менялась, что означает, что любой, молодой или старый, может понять ее и сразу же начать играть.

Tetris (фото: Atari)

Resident Evil 4

Дата: 2005 год

Resident Evil 4, выпущенная в 2005 году, стала поворотным моментом для серии и жанра survival horror, благодаря кардинальным изменениям в геймплее. Игра представила новый вид от третьего лица с фиксированной камерой за плечом главного героя, Леона С. Кеннеди, что сделало экшен более динамичным.

Сюжет разворачивается вокруг миссии Леона по спасению дочери президента США из рук культа, в ходе которой он сталкивается с инфицированными врагами, называемыми Лас Плагас. Игра получила широкое признание за свою графику, механику боя и новаторские элементы, такие как управление инвентарем и система апгрейдов оружия.

Resident Evil 4 оказала огромное влияние на будущие экшен-игры и до сих пор считается одной из лучших игр в истории.

Resident Evil 4 (фото: Capcom)

Tomb Raider

Дата: 1996 год

Это популярная приключенческая игра, выпущенная в 1996 году компанией Core Design. Главная героиня, Лара Крофт, исследует древние гробницы и разрушенные города в поисках артефактов, сталкиваясь с опасностями и врагами.

Игра стала одной из первых, кто предложил захватывающий трехмерный мир с динамичным экшеном и головоломками, что привлекло внимание как критиков, так и игроков.

Лара Крофт быстро превратилась в иконический персонаж, став символом игровой индустрии 90-х. Серия Tomb Raider повлияла на развитие жанра приключенческих игр и породила множество сиквелов, ремейков и адаптаций.

Tomb Raider (фото: Eidos)

Super Mario 64

Дата: 1996 год

Это культовая платформенная игра, выпущенная Nintendo в 1996 году для консоли Nintendo 64. Это была первая игра серии, использующая трехмерную графику, что стало революционным шагом для жанра платформеров.

В игре игрок управляет Марио, исследуя замок Принцессы Пич и разные миры, собирая звезды, чтобы победить главного злодея - Боузера. Super Mario 64 получила признание критиков за интуитивное управление, инновационную систему камер и свободу передвижения по игровым уровням.

Эта игра оказала огромное влияние на будущее игрового дизайна и считается одной из лучших игр всех времен.

Super Mario 64 (фото: Nintendo)

Street Fighter 2: The World Warrior

Дата: 1991 год

Это легендарная игра в жанре файтинг, выпущенная компанией Capcom в 1991 году. Она стала вторым проектом в серии Street Fighter и оказала огромное влияние на развитие жанра, заложив основу для большинства современных боевых игр.

Игра предлагала восемь уникальных персонажей, каждый из которых обладал своими специальными приемами и боевым стилем, что добавляло глубины игровому процессу. Особую популярность она получила благодаря внедрению системы специальных атак, таких как "хадукен" Рю, и возможностью играть вдвоем, соревнуясь на арене.

Street Fighter 2 стала настоящим культурным феноменом и до сих пор считается одной из важнейших игр в истории видеоигр.

Street Fighter 2: The World Warrior (фото: Capcom)

Halo: Combat Evolved

Дата: 2011 год

Это культовая игра в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией Bungie и выпущенная Microsoft в 2001 году для консоли Xbox. Она положила начало одной из самых успешных игровых серий и стала важной вехой в развитии индустрии видеоигр.

Главный герой игры - суперсолдат по имени Мастер Чиф, который сражается с инопланетным союзом под названием "Ковенант" на загадочном кольце-мире Хало.

Игра привлекла внимание благодаря интересному сюжету, новаторскому для того времени многопользовательскому режиму и необычному дизайну уровней.

Halo: Combat Evolved оказала большое влияние на развитие жанра шутеров, задав стандарт для консольных игр с использованием контроллеров.

Halo: Combat Evolved (фото: Bungie)

Super Mario Kart

Дата: 1992 год

Первоначально планировалось, что это будет сиквел F-Zero для двух игроков, но разработчики Nintendo переосмыслили игру несколько месяцев спустя и вскоре добавили в нее Марио и его друзей, помогая популяризировать совершенно новый поджанр - гонки на картингах.

Super Mario Kart берет интенсивные гонки и продуманный дизайн трасс F-Zero и добавляет этот крайне важный многопользовательский режим, а также восхитительно адский режим битвы и испытания на время, которые заставляли нас пропускать всевозможные важные встречи.

Super Mario Kart (фото: Nintendo)