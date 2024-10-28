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Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Понедельник 28 октября 2024 20:00
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Топ-5 игр в стиле Brawl Stars Топ-5 лучших игр, похожих на Brawl Stars на смартфоны (фото: Supercell)
Автор: Павел Колесник

Brawl Stars покорила мобильных геймеров своим динамичным многопользовательским экшеном и разнообразным списком персонажей. Для тех, кто ищет похожие острые ощущения или хочет исследовать новые возможности, альтернативы Brawl Stars предлагают захватывающие командные бои, уникальных персонажей и увлекательные игровые режимы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про топ-5 игр в стиле Brawl Stars, которые доступны на смартфонах.

Zooba

Zooba - это игра в жанре королевской битвы, которая во многом похожа на Brawl Stars. Игроки могут участвовать в напряженных сражениях 3 на 3 или в более крупных командных матчах.

Основные характеристики:

  • Возможность разблокировать и улучшить различных персонажей-животных с уникальными способностями
  • Несколько режимов игры, включая одиночные и командные сражения
  • Система боевых пропусков для выполнения заданий и получения наград
  • Система рейтинга для конкурентоспособных игроков

Zooba предлагает уникальный поворот в жанре королевской битвы с персонажами в зоопарке и яркой графикой. Популярность игры очевидна из более чем 100 миллионов загрузок в Google Play Store.

Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Zooba (фото: Google Play)

Tanks a Lot

Tanks a Lot приносит волнение командного боя в мир настраиваемых танков. Эта игра с боями в реальном времени 3 на 3 предлагает свежий взгляд на формулу Brawl Stars.

Основные характеристики:

  • Разблокируйте и улучшите различные танки
  • Многопользовательские сражения в реальном времени с другими игроками
  • Играйте с друзьями в командных матчах
  • Доступно на платформах iOS и Android

Хотя игра заменяет персонажей танками, в ней сохраняются основные элементы стратегии и командной работы, которые делают Brawl Stars столь увлекательной.

Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Tanks a Lot (фото: Google Play)

Brawlhalla

Brawlhalla - это 2D-файтинг, предлагающий быстрые бои и разнообразный список персонажей. Хотя он отличается от Brawl Stars перспективой, он разделяет дух соревновательного многопользовательского экшена.

Основные характеристики:

  • Бесплатная игра на нескольких платформах, включая мобильные
  • Широкий выбор игровых режимов
  • Регулярные обновления и новый контент
  • Соревновательная рейтинговая игра

Уникальная двухмерная перспектива и игровой процесс в жанре платформера Brawlhalla предлагают свежую альтернативу для поклонников Brawl Stars, ищущих иной тип соревновательного опыта.

Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Brawlhalla (фото: Ubisoft)

Battle Bay

Разработанная компанией Rovio, создателями Angry Birds, игра Battle Bay переносит отточенные командные бои 5 на 5 в морскую обстановку.

Основные характеристики:

  • Интуитивно понятное управление и великолепная 3D-презентация
  • Уникальная водная обстановка
  • Командные бои 5 на 5
  • Разнообразие кораблей и оружия, которые можно разблокировать и улучшить

Морские сражения Battle Bay представляют собой освежающее разнообразие по сравнению с наземными сражениями Brawl Stars, сохраняя при этом основные элементы командной работы и стратегии.

Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Battle Bay (фото: Google Play)

Battlelands Royale

Battlelands Royale берет концепцию королевской битвы и представляет ее в непринужденном, красочном формате с видом сверху, похожем на режим Showdown в Brawl Stars.

Основные характеристики:

  • Динамичные матчи в режиме королевской битвы
  • Красочная, мультяшная графика
  • Простое управление, подходящее для мобильной игры
  • Различные персонажи и оружие для разблокировки

Для игроков, которым нравится режим Showdown в Brawl Stars, Battlelands Royale предлагает полноценную игру, посвященную королевской битве с похожей эстетикой и игровым процессом.

Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Battlelands Royale (фото: Google Play)

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При подготовке материала использовались следующие источники: MiniRewiew, APKPure.

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