Топ-5 игр в стиле Brawl Stars
Brawl Stars покорила мобильных геймеров своим динамичным многопользовательским экшеном и разнообразным списком персонажей. Для тех, кто ищет похожие острые ощущения или хочет исследовать новые возможности, альтернативы Brawl Stars предлагают захватывающие командные бои, уникальных персонажей и увлекательные игровые режимы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про топ-5 игр в стиле Brawl Stars, которые доступны на смартфонах.
Zooba
Zooba - это игра в жанре королевской битвы, которая во многом похожа на Brawl Stars. Игроки могут участвовать в напряженных сражениях 3 на 3 или в более крупных командных матчах.
Основные характеристики:
- Возможность разблокировать и улучшить различных персонажей-животных с уникальными способностями
- Несколько режимов игры, включая одиночные и командные сражения
- Система боевых пропусков для выполнения заданий и получения наград
- Система рейтинга для конкурентоспособных игроков
Zooba предлагает уникальный поворот в жанре королевской битвы с персонажами в зоопарке и яркой графикой. Популярность игры очевидна из более чем 100 миллионов загрузок в Google Play Store.
Zooba (фото: Google Play)
Tanks a Lot
Tanks a Lot приносит волнение командного боя в мир настраиваемых танков. Эта игра с боями в реальном времени 3 на 3 предлагает свежий взгляд на формулу Brawl Stars.
Основные характеристики:
- Разблокируйте и улучшите различные танки
- Многопользовательские сражения в реальном времени с другими игроками
- Играйте с друзьями в командных матчах
- Доступно на платформах iOS и Android
Хотя игра заменяет персонажей танками, в ней сохраняются основные элементы стратегии и командной работы, которые делают Brawl Stars столь увлекательной.
Tanks a Lot (фото: Google Play)
Brawlhalla
Brawlhalla - это 2D-файтинг, предлагающий быстрые бои и разнообразный список персонажей. Хотя он отличается от Brawl Stars перспективой, он разделяет дух соревновательного многопользовательского экшена.
Основные характеристики:
- Бесплатная игра на нескольких платформах, включая мобильные
- Широкий выбор игровых режимов
- Регулярные обновления и новый контент
- Соревновательная рейтинговая игра
Уникальная двухмерная перспектива и игровой процесс в жанре платформера Brawlhalla предлагают свежую альтернативу для поклонников Brawl Stars, ищущих иной тип соревновательного опыта.
Brawlhalla (фото: Ubisoft)
Battle Bay
Разработанная компанией Rovio, создателями Angry Birds, игра Battle Bay переносит отточенные командные бои 5 на 5 в морскую обстановку.
Основные характеристики:
- Интуитивно понятное управление и великолепная 3D-презентация
- Уникальная водная обстановка
- Командные бои 5 на 5
- Разнообразие кораблей и оружия, которые можно разблокировать и улучшить
Морские сражения Battle Bay представляют собой освежающее разнообразие по сравнению с наземными сражениями Brawl Stars, сохраняя при этом основные элементы командной работы и стратегии.
Battle Bay (фото: Google Play)
Battlelands Royale
Battlelands Royale берет концепцию королевской битвы и представляет ее в непринужденном, красочном формате с видом сверху, похожем на режим Showdown в Brawl Stars.
Основные характеристики:
- Динамичные матчи в режиме королевской битвы
- Красочная, мультяшная графика
- Простое управление, подходящее для мобильной игры
- Различные персонажи и оружие для разблокировки
Для игроков, которым нравится режим Showdown в Brawl Stars, Battlelands Royale предлагает полноценную игру, посвященную королевской битве с похожей эстетикой и игровым процессом.
Battlelands Royale (фото: Google Play)
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При подготовке материала использовались следующие источники: MiniRewiew, APKPure.