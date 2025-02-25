10 конкретных фраз мужчины, которые нельзя терпеть: они выдают абъюзера!

Абьюз в отношениях часто начинается не с физического насилия, а с манипуляций и оскорбительных фраз. И если вы слышите эти слова от мужчины - это тревожный сигнал, что стоит задуматься о будущем таких отношений.

После каких 10 конкретных фраз мужчины женщина должна немедленно от него уйти - рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф-коуч и сексолог Виталий Курсик.

"Ты без меня никто"

Это, по словам Виталия, классика абьюза. Если партнер преуменьшает вашу ценность, он - не партнер. Никогда не позволяйте нивелировать вашу самоценность.

"Если ты меня действительно любишь, то..."

"Ужасная манипуляция на чувствах всегда тревожный знак. Однако взрослые люди без психических проблем такой шантаж использовать не будут", - говорит эксперт.

"Ты все выдумываешь, я такого не говорил"

Это - газлайтинг в чистом виде. Помните, что ваши ощущения и чувства - не выдумки. Не позволяйте мужчине манипулировать ими.

"Женщина должна знать свое место"

"Мужчина намекает, что это место не рядом с ним, а где-то значительно ниже. Это одновременно и неуважение, и обесценивание вас, как человека", - подчеркивает коуч.

"Да кто тебя еще возьмет?"

Классическая попытка сломать самооценку, чтобы женщина боялась уйти. И это тоже определенная форма газлайтинга и манипуляций абьюзера. Какие фразы мужчины нельзя прощать (иллюстративное фото: Freepik)

"Я могу тебя обеспечить, но..."

Но что? Если есть "но", то это не забота, а способ контроля. И точно не чувства.

"Я такой, какой есть, и меняться не собираюсь"

То есть, вам предлагают принять все его проблемы и недостатки без права голоса. Вы уверены, что вам это нужно? Специалисты высшего уровня квалификации в психологии уверяют, что - нет.

"Если ты не сделаешь, найду себе другую"

Угрозы вместо диалога - это уже финальная стадия токсичности.

"Лучше всего в такой ситуации - пожелать удачи в поисках", - советует Виталий.

"Не зли меня"

Это уже прямой намек на агрессию. Поскольку, если вы все же разозлите (специально или нет), то это повлечет наказание. Разве это о нормальных отношениях взрослых людей?

"Я такой из-за тебя"

Мужчина четко показывает, что у него ответственности за свои поступки - ноль. Все сваливается на вас. Но каждый человек самостоятельно выбирает, каким ему быть. И вы здесь не при чем.

"Если мужчина говорит что-то подобное - он уже показывает, кем он является. И ждать, что когда-то изменится, - бесполезно", - резюмирует Курсик.

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