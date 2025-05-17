Что посмотреть после "Евровидения": 7 ярких фильмов о музыке, вдохновении и любви

От историй звезд о пути к большой сцене до культовых мюзиклов и драм - эти фильмы погружают в мир, где музыка играет главную роль.

"Богемная рапсодия"

Биографическая драма рассказывает о жизни и творчестве солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри. Главную роль исполнил Рами Малек.



"Рокетмен"

Эпическая музыкальная описывает жизнь первых музыкальных шагов и прорывных лет сэра Элтона Джона.



"Почти знаменитые"

15-летний Уильям открывает для себя сложные закулисье мира рок-н-ролла, когда отправляется в тур с известной музыкальной группой ради написания статьи для издания Rolling Stone.



"Переступить черту"

От тяжелого детства на ферме до становления легендой кантри - фильм рассказывает о тернистом пути музыканта Джони Кэша. О его карьере и борьбе за настоящую любовь.



"Чикаго"

Оскароносный мюзикл погружает в историю певицы Рокси Харт, которая оказывается в тюрьме за убийство. Туда же попадает примадонна Уэлма, обе начинают соревноваться за внимание СМИ, общественности и адвоката.



"В джазе только девушки"

Чтобы спастись от мафии, два музыканта переодеваются в женщин и присоединяются к джаз-бэнду. И пока один пытается спасти свою жизнь, другой - влюбляется в очаровательную певицу, которую воплощает Мэрилин Монро.



"Рождение звезды"

Музыкальная драма о талантливой певице Элли, жизнь которой меняется после знакомства с кантри-музыкантом Джексоном. На фоне своей любви они проходят испытания славой, завистью и борьбой с внутренними демонами.