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Что посмотреть после "Евровидения": 7 ярких фильмов о музыке, вдохновении и любви

Суббота 17 мая 2025 19:45
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Что посмотреть после "Евровидения": 7 ярких фильмов о музыке, вдохновении и любви Фильмы о музыке, вдохновении и любви (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

От историй звезд о пути к большой сцене до культовых мюзиклов и драм - эти фильмы погружают в мир, где музыка играет главную роль.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку лент, которые подарят яркие эмоции после "Евровидения".

"Богемная рапсодия"

Биографическая драма рассказывает о жизни и творчестве солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри. Главную роль исполнил Рами Малек.


"Рокетмен"

Эпическая музыкальная описывает жизнь первых музыкальных шагов и прорывных лет сэра Элтона Джона.


"Почти знаменитые"

15-летний Уильям открывает для себя сложные закулисье мира рок-н-ролла, когда отправляется в тур с известной музыкальной группой ради написания статьи для издания Rolling Stone.


"Переступить черту"

От тяжелого детства на ферме до становления легендой кантри - фильм рассказывает о тернистом пути музыканта Джони Кэша. О его карьере и борьбе за настоящую любовь.


"Чикаго"

Оскароносный мюзикл погружает в историю певицы Рокси Харт, которая оказывается в тюрьме за убийство. Туда же попадает примадонна Уэлма, обе начинают соревноваться за внимание СМИ, общественности и адвоката.


"В джазе только девушки"

Чтобы спастись от мафии, два музыканта переодеваются в женщин и присоединяются к джаз-бэнду. И пока один пытается спасти свою жизнь, другой - влюбляется в очаровательную певицу, которую воплощает Мэрилин Монро.


"Рождение звезды"

Музыкальная драма о талантливой певице Элли, жизнь которой меняется после знакомства с кантри-музыкантом Джексоном. На фоне своей любви они проходят испытания славой, завистью и борьбой с внутренними демонами.

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