Снизят холестерин и улучшат здоровье. Эти продукты нужно есть каждый день
Высокий уровень холестерина приводит к серьезным проблемам, поэтому людям, которые заботятся о своем здоровье, следует знать, какие продукты спасут их от этого "врага".
Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This Not That.
Чем опасен высокий уровень холестерина
Если жироподобного вещества, необходимого для работы организма, будет в крови слишком много, будут возрастать риски таких болезней как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
Уровень холестерина повышается из-за таких факторов как:
- плохое питание
- малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности
- наследственность и некоторые болезни
- возраст
- курение.
Что есть для понижения холестерина (иллюстрация: freepik.com)
Какие продукты помогут снизить уровень холестерина
Существуют продукты, которые не только вкусные, но и помогают естественным образом контролировать уровень холестерина.
В список попали:
- бобовые - клетчатка в них "играет решающую роль" в борьбе с холестерином
- грибы - они содержат хитин, который полезен для здоровья
- орехи макадамия - их называют источником антиоксидантов, пищевых волокон и фитостеролов
- чернослив - он борется с воспалением и снижает уровень холестерина
- овес - благодаря полезным веществам он улучшает работу пищеварения
- авокадо - оно не только борется с "плохим" холестерином, но и помогает похудеть
- чеснок - содержит алицин, который позволяет улучшить работу сердца
- побеги бамбука - полезны не только для борьбы с холестерином, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы
- маргарин с фитостеролами - полезная альтернатива обычному маслу
- жирная рыба - снижает уровень холестерина благодаря Омега-3
- ячмень - эта крупа является источником пищевых волокон, витаминов и минералов.
- яблоки - содержат растительную клетчатку
- черника - она спасает от холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки и антиоксидантов.
Следует отметить, что не все продукты могут быть полезны для каждого человека. Учитывайте индивидуальные потребности и помните, что все изменения в питании следует согласовывать с врачом.
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