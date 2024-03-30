Снизят холестерин и улучшат здоровье. Эти продукты нужно есть каждый день

Высокий уровень холестерина приводит к серьезным проблемам, поэтому людям, которые заботятся о своем здоровье, следует знать, какие продукты спасут их от этого "врага".

Что есть, чтобы снизить холестерин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This Not That .

Чем опасен высокий уровень холестерина

Если жироподобного вещества, необходимого для работы организма, будет в крови слишком много, будут возрастать риски таких болезней как инсульт, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

Уровень холестерина повышается из-за таких факторов как:

плохое питание

малоподвижный образ жизни: отсутствие физической активности

наследственность и некоторые болезни

возраст

курение.

Что есть для понижения холестерина (иллюстрация: freepik.com)

Какие продукты помогут снизить уровень холестерина

Существуют продукты, которые не только вкусные, но и помогают естественным образом контролировать уровень холестерина.

В список попали:

бобовые - клетчатка в них "играет решающую роль" в борьбе с холестерином

грибы - они содержат хитин, который полезен для здоровья

орехи макадамия - их называют источником антиоксидантов, пищевых волокон и фитостеролов

чернослив - он борется с воспалением и снижает уровень холестерина

овес - благодаря полезным веществам он улучшает работу пищеварения

авокадо - оно не только борется с "плохим" холестерином, но и помогает похудеть

чеснок - содержит алицин, который позволяет улучшить работу сердца

побеги бамбука - полезны не только для борьбы с холестерином, но и для здоровья сердечно-сосудистой системы

маргарин с фитостеролами - полезная альтернатива обычному маслу

жирная рыба - снижает уровень холестерина благодаря Омега-3

ячмень - эта крупа является источником пищевых волокон, витаминов и минералов.

яблоки - содержат растительную клетчатку

черника - она спасает от холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки и антиоксидантов.

Следует отметить, что не все продукты могут быть полезны для каждого человека. Учитывайте индивидуальные потребности и помните, что все изменения в питании следует согласовывать с врачом.