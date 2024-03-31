Семга или форель? Какая рыба полезнее и стоит ли переплачивать
Красная рыба очень вкусная, многие слышали о ее пользе. Но мало кто знает, чем отличаются между собой форель и семга. На самом же деле разница действительно есть.
Что полезнее - семга или форель, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: сайт Евгения Клопотенко, "Як зробити", Wonan`s World, Zakach.
В чем польза форели
Известно, что форель содержит жирные кислоты омега-3, витамины В6 и В12, фосфор и селен. Нежирный белок рыбы в "комплексе" полезных веществ положительно влияют на работу мозга, улучшают память, способны уменьшить воспаление и защитить от болезней сердца.
В форели содержится важный минерал ниацин, который помогает переваривать пищу, улучшает кожу и работу нервной системы. А витамины группы В важны для кровообращения и даже создания ДНК.
Энергетическая ценность форели (на 100 г):
- 141 калория
- 6 граммов жиров, 1,4 г. насыщенных
- 0 граммов углеводов
- 0 граммов сахара
- 20 г белков.
Кроме того, форель содержит 51 мг натрия, 377 мг калия, 0 г трансжиров, 59 мг холестерина и 0 г пищевых волокон.
Что делает форель полезной (фото: freepik.com)
В чем польза семги
Этот вид лососевой рыбы тоже очень полезен. Семга содержит полезные аминокислоты и витамины В1, которые помогают при нарушениях пищеварения и способны снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, в составе есть другие витамины группы В, калий, фосфор, йод, хром и селен.
Семга помогает улучшить функции кожи, борется с анемией и неврологическими расстройствами. Кроме того, эта рыба способна положительно повлиять на зрение, состояние кожи, зубов, костей, волос и ногтей. Полезные вещества в семге улучшают гормональный уровень и поддерживают здоровье на системных уровнях.
Чем полезна семга (фото: freepik.com)
Энергетическая ценность семги (на 100 граммов):
- 142 калории
- 6,3 г жиров
- 0 граммов углеводов
- 0 граммов сахара
- 19,8 г белков.
Кроме этого, в этой рыбе 0 граммов трансжиров, столько же клетчатки и крахмала, 55 граммов крахмала, 2,5 г золы, 15,1 г витамина В1, 16,8 г калия, 26,3 г фосфора.
Как отличить форель от семги
Эти оба вида лососевых очень вкусны и нежны. Но разница между ними. Следует обращать внимание на такие факторы
- внешний вид целых рыб - семга имеет вытянутую и "острую" голову и светло-серые с красными оттенками полоски на боках, а форель - округлую голову
- размер - семга обычно больше (5-6 килограммов), а форель не весит больше 4 килограммов
- цвет мяса - семга нежно розовая, а форель почти красная
- вкус - семга более жирная, поэтому подходит для соления, а форель лучше коптить и запекать.
Как отличить форель от семги (фото: freepik.com)
Семга или форель - какая рыба более полезна
Учитывайте все питательные свойства. В зависимости от того, какие полезные вещества вы хотите получить, выбирайте подходящую рыбу.
Вообще считается, что форель более диетическая. А семгу добавляют в рацион как источник "полезных" жиров.
Впрочем, также важно учесть индивидуальные особенности и не забывать о возможной аллергической реакции. Переплачивать или нет - решать вам, цены на семгу и форель действительно разные, но отличается и их вкус.
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