Семга или форель? Какая рыба полезнее и стоит ли переплачивать

Красная рыба очень вкусная, многие слышали о ее пользе. Но мало кто знает, чем отличаются между собой форель и семга. На самом же деле разница действительно есть.

В чем польза форели

Известно, что форель содержит жирные кислоты омега-3, витамины В6 и В12, фосфор и селен. Нежирный белок рыбы в "комплексе" полезных веществ положительно влияют на работу мозга, улучшают память, способны уменьшить воспаление и защитить от болезней сердца.

В форели содержится важный минерал ниацин, который помогает переваривать пищу, улучшает кожу и работу нервной системы. А витамины группы В важны для кровообращения и даже создания ДНК.

Энергетическая ценность форели (на 100 г):

141 калория

6 граммов жиров, 1,4 г. насыщенных

0 граммов углеводов

0 граммов сахара

20 г белков.

Кроме того, форель содержит 51 мг натрия, 377 мг калия, 0 г трансжиров, 59 мг холестерина и 0 г пищевых волокон.

Что делает форель полезной (фото: freepik.com)

В чем польза семги

Этот вид лососевой рыбы тоже очень полезен. Семга содержит полезные аминокислоты и витамины В1, которые помогают при нарушениях пищеварения и способны снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, в составе есть другие витамины группы В, калий, фосфор, йод, хром и селен.

Семга помогает улучшить функции кожи, борется с анемией и неврологическими расстройствами. Кроме того, эта рыба способна положительно повлиять на зрение, состояние кожи, зубов, костей, волос и ногтей. Полезные вещества в семге улучшают гормональный уровень и поддерживают здоровье на системных уровнях.

Чем полезна семга (фото: freepik.com)

Энергетическая ценность семги (на 100 граммов):

142 калории

6,3 г жиров

0 граммов углеводов

0 граммов сахара

19,8 г белков.

Кроме этого, в этой рыбе 0 граммов трансжиров, столько же клетчатки и крахмала, 55 граммов крахмала, 2,5 г золы, 15,1 г витамина В1, 16,8 г калия, 26,3 г фосфора.

Как отличить форель от семги

Эти оба вида лососевых очень вкусны и нежны. Но разница между ними. Следует обращать внимание на такие факторы

внешний вид целых рыб - семга имеет вытянутую и "острую" голову и светло-серые с красными оттенками полоски на боках, а форель - округлую голову

размер - семга обычно больше (5-6 килограммов), а форель не весит больше 4 килограммов

цвет мяса - семга нежно розовая, а форель почти красная

вкус - семга более жирная, поэтому подходит для соления, а форель лучше коптить и запекать.

Как отличить форель от семги (фото: freepik.com)

Семга или форель - какая рыба более полезна

Учитывайте все питательные свойства. В зависимости от того, какие полезные вещества вы хотите получить, выбирайте подходящую рыбу.

Вообще считается, что форель более диетическая. А семгу добавляют в рацион как источник "полезных" жиров.

Впрочем, также важно учесть индивидуальные особенности и не забывать о возможной аллергической реакции. Переплачивать или нет - решать вам, цены на семгу и форель действительно разные, но отличается и их вкус.