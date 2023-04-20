10 бесплатных услуг Укрзализныци, о которых большинство пассажиров не знает

1. Пассажиры с бумажным или электронным билетом могут воспользоваться бесплатно туалетами на вокзалах или станциях, через которые едет их поезд. Стоит отметить, что платные туалеты или платные залы ожидания с услугами повышенного комфорта могут работать только в том случае, если на станции или вокзале есть их бесплатные аналоги.

2. Каждый пассажир имеет право обратиться к проводнику, чтобы получить питьевую воду или кипяток. Бесплатно. (Пункт 6-1 Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом).

3. Каждый пассажир имеет право пользоваться холодильником и НВЧ печью, которые находятся в купе у проводника.

4. У проводника должна быть аптечка, и каждый пассажир имеет право ее получить в случае необходимости.

5. Ремни безопасности должны выдавать не только детям. Если пассажир боится высоты или чувствует себя некомфортно на верхней полке, он имеет право получить ремни бесплатно.

6. Пассажир не обязан складывать постель после использования и нести ее в купе проводника. Это входит в обязанности проводника. В Пункте 63 Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом указано, что доставка постельного белья на спальное место и складывание ее за 30 минут до прибытия в пункт назначения должен делать проводник.

7. Если пассажир проехал свою остановку, он имеет право бесплатно вернуться назад. Для этого нужно обратиться к начальнику поезда и предъявить свой билет. Потом должны составить акт о продолжении действия билета, благодаря которому пассажир будет иметь возможность бесплатно добраться до своего конечного пункта назначения, который указан в его билете.

8. Если вы купили билет в вагон с кондиционированием, но во время поездки выяснилось, что он неисправен, вы имеете право переместиться в вагон с работающим кондиционером. Конечно же, при условии наличия свободных мест.

9. Пассажир не обязан делиться своими полками. Право на использование нижней полки имеет пассажир, которые купил билет на эту полку. Верхней полки - у пассажира, который купил билет на верхнюю полку.

10. В стоимость билета включены услуги страховой компании. Если пассажир получит травму во время поездки, он имеет право на компенсацию. Для этого нужно оформить акт о несчастном случае, сохранить свой билет и связаться со страховой компанией.