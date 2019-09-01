1 вересня: яке свято і що категорично не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 1 вересня у багатьох асоціюється з Днем знань, але в цей день також вшановують християнського святого Тимофія (Тимофій Палестинський), і ще мучеників Андрія Стратилата, Теклю та Агапія. У народі перший день осені називали Текля Буряківниця, і присвячували його збору врожаю буряка, заготівлі на зиму і приготування страв з нього.

Примітно, але поширені у наших предків правила і заборони в цей день резонують зі звичними сучасними "новомодними" традиціями.

1 вересня вшановували мученика Тимофія Палестинського (фреска, з відкритих джерел)

1 вересня вважалося, що за допомогою буряка можна прогнати нечисть з хати. Для цього господині-іменинниці приносили кілька в'язок вівса і клали їх у певних місцях біля печі, в кімнаті та заносили в стайню Таким чином зазивали достаток в сім'ю, а хвороби і невдачі можна було відвести геть.

З буряка готували не тільки борщ, а й інші страви. Для цього використовували і червоний, і білий буряк, який квасили, сушили, варили, заготовляли на зиму. Гарячий борщ і холодна ботвінья вважалися на Тимофія особливо корисними і навіть цілющими.

1 вересня на Тимофія, або на Теклю, готували смачні страви з буряка (Ілюстративне фото: pixabay.com)

У цей день не прийнято було розповідати свої таємні думки і таємниці - вірили, що порушників заборони за балакучість 1 вересня чекають втрати грошей і невезіння.

Також наші предки в жодному разі не займалися чищенням і ремонтом взуття та одягу на Тимофія і намагалися вибрати для подорожей і початку нових справ якийсь інший день, бо в іншому випадку чекали на невдачі та всілякі складності.

Прикмети дня на Тимофія:

Якщо на Теклю дме вітер з півдня - до багатого врожаю вівса;

Який день на Андрія - такий і місяць буде;

Дивитися на вогонь на Тимофія - очам зле буде.

Як повідомлялося раніше, в Мінсоцполітики України оприлюднили графік святкових та вихідних днів у 2020 році.

Також ми писали про те, що хоч День знань настане тільки завтра - 2 вересня - батьки школярів уже активно цікавляться майбутніми канікулами. Так, нещодавно Міносвіти рекомендувало навчальним закладам графік з датами шкільних каникул 2019-2020. Нагадаємо, що відповідно до закону про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів.