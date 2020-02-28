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У МОН заявили, що студентам деяких вишів затримують стипендію

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 20:53
У МОН заявили, що студентам деяких вишів затримують стипендію
Фото: МОН (УНІАН)

Студентам, які зазвичай отримують виплати після 17 числа, гроші за лютий надійдуть пізніше

Студентам деяких вишів затримують стипендію на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що студенти, яким не прийшла стипендія в лютому, отримають її в березні.

"Мінфін зараз стверджує десятки паспортів бюджетних програм на 2020 рік, серед яких і паспорт із виплат стипендій. Тому студентам, які зазвичай отримують виплати після 17 числа, гроші за лютий надійдуть пізніше. Це пов'язано з особливостями бюджетного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що така ситуація стосується тільки тих закладів, де нарахування стипендії здійснюється після 17 числа кожного місяця. В інших вузах всі виплати відбулися вчасно.

"Безумовно, будь-які затримки обов'язкових виплат, зокрема академічних або соціальних стипендій, є неприйнятними, тому ми сподіваємося на якнайшвидше врегулювання цього питання", - повідомляє МОН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів соціальні стипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення. Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 26 лютого. Стипендії будуть введені для студентів установ професійного передвишого освіти та студентів з числа дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Кабінет міністрів України пропонує призначити стипендії президента дітям журналістів Дмитра Лабуткіна і В'ячеслава Єремії, загиблих при виконанні своїх професійних обов'язків.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін у закон про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині підвищення стипендій та щорічної допомоги.

Кабмін запровадив соцстипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення Кабмін пропонує призначити стипендії дітям журналістів Лабуткіна та Веремія
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