1 липня: чому сьогодні особливий день, його прикмети, кого привітати з іменинами

Дане свято вважається вдалим і світлим. Нечисть в цей день намагається не показуватися, втрачає сили і не може заподіяти шкоди людям. Однак все ж не можна сумувати, віддаватися невеселим спогадам, страждати, перебувати в поганому настрої. Таким чином можна зіпсувати світлу атмосферу дня, через те, що що всі вдалі можливості пройдуть повз.

Чому цей день особливий

Наші предки вважали, що перший день другого місяця літа — особливий час, коли на другий план відступали всі життєві проблеми. Люди насолоджувалися дарами землі, які дозволяли по-іншому подивитися на це життя. Наприклад, опівдні проводили обряд плетіння міцних гілок беріз. Вважалося, що, стоячи на крутому березі річки, можна було розглянути своїх близьких, від яких давно вже не чули будь-яких звісток.

Головні прикмети цього дня

Видно вечірня зоря в золотисто-жовтому кольорі, що має рожеві відблиски - погода покращиться.

Навколо Місяця видно зелене забарвлення - прийде сильна посуха.

З самого ранку туман - до жаркого і сонячного дня.

На полях видно багато мошкари — можна продуктивно полювати на перепілок.

Досить дівчині в день Ярило вмитися ранковою росою, щоб протягом наступного року хлопці не давали їй проходу.

Увечері з'явилася веселка на небі — погода буде хорошою.

Що не можна робити в цей день

Не можна скаржитися на своє життя, хвороби і біди, долю, яка складається не так, як би ви хотіли — удачі не бачити.

Не можна хвалитися своїми успіхами, перемогами, красою і так далі — можна собі нашкодити.

Не можна лихословити, розпускати плітки, чутки, говорити про інших людей нехороші слова.

День ангела або іменини відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Никанор, Сергій, Платон, Роман, Варула, Закхей, Алфей, Микола.