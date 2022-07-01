ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

1 июля: почему сегодня особенный день, его приметы, кого поздравить с именинами

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 06:01
1 июля: почему сегодня особенный день, его приметы, кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 июля 2022 года проходит народный праздник Ярилин день или Макушка лета.

Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.

Данный праздник считается удачным и светлым. Нечисть в этот день старается не показываться, теряет силы и не может причинить вреда людям. Однако все же нельзя грустить, предаваться невеселым воспоминаниям, страдать, пребывать в плохом настроении. Таким образом можно испортить светлую атмосферу дня, так как что все удачные возможности пройдут мимо.

Почему этот день особенный

Наши предки считали, что первый день второго месяца лета — особенное время, когда на второй план отступали все жизненные проблемы. Люди наслаждались дарами земли, которые позволяли по-иному посмотреть на эту жизнь. К примеру, в полдень проводили обряд плетения крепких ветвей берез. Считалось, что, стоя на крутом берегу реки, можно было рассмотреть своих близких, от которых давно уже не слышали каких-либо вестей.

Главные приметы этого дня

  • Видна вечерняя заря в золотисто-желтом цвете, имеющем розовые отблески — погода улучшится.
  • Вокруг Луны виден зеленый окрас — придет сильная засуха.
  • С самого утра туман — к жаркому и солнечному дню.
  • На полях видно много мошкары — можно продуктивно охотиться на перепелок.
  • Достаточно девушке в день Ярило умыться утренней росой, чтобы в течение следующего года парни не давали ей проходу.
  • Вечером появилась радуга на небе — погода будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.

Нельзя хвалиться своими успехами, победами, красотой и так далее — можно себе навредить.

Нельзя злословить, распускать сплетни, слухи, говорить о других людях нехорошие слова.

День ангела или именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей, Платон, Роман, Варула, Закхей, Алфей, Николай.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь