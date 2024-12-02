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Звезда "Квартала 95" Юрий Великий женился: как выглядит его избранница (фото)

Понедельник 02 декабря 2024 11:53
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Звезда "Квартала 95" Юрий Великий женился: как выглядит его избранница (фото) Юрий Большой (скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский юморист и звезда "Квартала 95" Юрий Великий больше не холостяк. Актер женился и показал, как выглядит его избранница.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артиста для проекта "Ближче до зірок".

Избранницей Юрия Великого стала очаровательная брюнетка по имени Алина. Влюбленные официально стали супругами еще 27 июля этого года.

Однако пара решила сохранить это событие в секрете и не разглашала деталей своего праздника публично.

"Это Алина, моя жена. Я ее очень люблю", - сказал актер.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; Юрий Великий женился: как выглядит его избранница (фото)

Скриншот

Пара вместе уже несколько лет. Алина призналась, что пышной свадьбы они не планировали. Решение пожениться стало логичным шагом после того, как их связь успешно прошла через такие трудности, как карантин и война.

Несмотря на сложные обстоятельства, эти события лишь укрепили их взаимоотношения и сделали их пару еще ближе.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; Юрий Великий женился: как выглядит его избранница (фото)

Скриншот

"Не могу сказать, что я ожидала. Мы просто шли к этому. Так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались. То карантин, то война, то еще какие-то события, но я рада, что мы вместе с Юркой пришли к этому", - призналась жена Великого.

Отметим, что Юрий всегда избегал обсуждения своей личной жизни на публике. Известно, что от предыдущих отношений у него есть дочь, однако деталей об этом периоде своей жизни он не разглашал.

Ранее мы рассказывали об украинских звездах, сыгравших свадьбу в 2024 году.

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