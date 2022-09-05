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"Рік боролась за життя": у переможниці "Голосу країни" Оксани Мухи діагностували рак

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Понеділок 05 вересня 2022 14:03
"Рік боролась за життя": у переможниці "Голосу країни" Оксани Мухи діагностували рак Співачка Оксана Муха перехворіла на рак (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка, переможниця шоу "Голос країни-9" Оксана Муха вперше зізналася, що останній рік боролась з небезпечною хворобою - раком. Зокрема, який саме орган хвороба вразила, жінка не розповіла.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами вона пережила непростий рік. Співачка злилась на себе, тому що мало часу провела з сином та мало дбало про себе.

Вона зазначила що закрилась від усього світу та друзів, і намагалась прийняти усю ситуацію.

"Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це - мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти - це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю! Майже рік боролась за життя. Це був мій рак. Мій шлях", - написала вона.

Також вона додала, що стала сильнішою, і рак - не вирок, хоч і є дуже жорстоким.

До того ж співачка і думки не припускала, щоб скасувати концерти. Тому навіть в часі терапій, вона давала концерти у грудні 2021-го у Львові, у січні-2022 - у Вінниці, Києві та Івано-Франківську, та в лютому-2022 у Празі.

Для Оксани Мухи найбільшим ударом стала війна в Україні, яка забрала всі її сили. В час випробувань вона зустріла своє кохання - художника Миколу, який підтримував її та намалював для неї знакову картину, коли вона боролась з хворобою.

"Безвихідь. Дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів… Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій Ангел-Охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Niko Strus Art&Design - "Я перемогла". Такою мене бачило небагато людей. Я повертаюсь. Трохи змінилась. Потребую відкритись знову", - підсумувала співачка.

&quot;Рік боролась за життя&quot;: у переможниці &quot;Голосу країни&quot; Оксани Мухи діагностували ракУ співачки Оксани Мухи був рак (instagram.com/mukha_oksana_official)

Раніше Оксана Муха розповідала про розлучення з чоловіком і важку вагітність.

Також співачка називала основну біду українців.

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