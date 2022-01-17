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Українці перестануть купувати нерухомість? Які ризики потрібно враховувати у 2022 році

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Понеділок 17 січня 2022 12:44
Українці перестануть купувати нерухомість? Які ризики потрібно враховувати у 2022 році Фото: 2021-го на ринку був такий ажіотаж, що весь економ-сегмент "розлетівся" (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Не секрет, що ринок нерухомості має сезонну складову. Наприклад, покупці заміських будинків активізуються наприкінці березня, коли приходить кліматична весна. А основний приплив покупців квартир припадає на останній квартал, тому що в нерухомість вкладають гроші, зароблені протягом року.

Чим ознаменувався кінець року на ринку нерухомості та чого очікувати у першій половині 2022 року – розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на ФБ-сторінку інвест-консультанта, директора групи компаній KDU Realty Group Олени Малєнкової.

Як змінилися ціни за рік

Історично покупці намагаються закрити свої актуальні питання до Нового року. 2021-го на ринку був такий ажіотаж, що весь економ-сегмент "розлетівся".

Ціни в категорії від 30 тис. до 50 тис. дол. зросли на 25-50% від початку року. Й основне зростання припало на останні три місяці.

У середньому та дорогому сегменті житла ціни зростали не так стрімко, але й у цих секторах вони підвищилися в межах 15-25%.

Що буде з цінами 2022-го?

Чи зупиниться зростання? Чи стануть інвестиції менш привабливими?

Олена Малєнкова уточнює, що на ціноутворення впливають кілька параметрів.

Ось основні з них:

  • Економічна ситуація – стабільність гривні, надходження експортної виручки та, відповідно, валюти в країну.
  • Політична ситуація – внутрішній консенсус чи, навпаки, конфлікт еліт.
  • Військова ситуація – загроза повномасштабного вторгнення.
  • Вартість грошей – за якою ставкою Україна може отримати кредит від МВФ або іноземних банків-кредиторів.
  • Вартість гривневих іпотечних кредитів для домогосподарств та бізнесу.
  • Монетарна політика держави.
  • Податки, мита, збори.
  • Стабільність банківської системи.
  • Легкість відкриття та ведення бізнесу.

Якщо оцінити кожен пункт за 10-бальною шкалою, стане зрозуміло, що лише 2-4 пункти отримають позитивну оцінку, – зазначає експерт.

Тому 2022-го ми зможемо знайти відповідь на запитання: чи зупинить українців щось із вищеописаного від вкладень коштів у нерухомість, – додала Малєнкова.

Раніше ми пояснювали чому січень – найкращий місяць для покупки житла.

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