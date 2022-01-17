Украинцы перестанут покупать недвижимость? Какие риски нужно учитывать в 2022 году

Фото: в 2021-м на рынке был такой ажиотаж, что весь эконом-сегмент "разлетелся" (pixabay.com)

Не секрет, что рынок недвижимости имеет сезонную составляющую. К примеру, покупатели загородных домов активизируются к концу марта, когда приходит климатическая весна. А основной приток покупателей квартир приходится на последний квартал, так как в недвижимость вкладывают деньги, заработанные в течение года.

Чем ознаменовался конец года на рынке недвижимости и чего ожидать в первой половине 2022 – рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на ФБ-страницу инвест-консультанта, директора группы компаний KDU Realty Group Елены Маленковой.

Как изменились цены за год

Исторически покупатели стараются закрыть свои актуальные вопросы к Новому году. В 2021-м на рынке был такой ажиотаж, что весь эконом-сегмент "разлетелся".

Цены в категории от 30 тыс до 50 тыс долл выросли на 25-50% c начала года. И основной рост пришёлся на последние три месяца.

В среднем и дорогом сегменте жилья цены росли не так стремительно, но и в этих секторах они повысились в пределах 15-25%.

Что будет с ценами в 2022-м?

Остановится ли рост? Станут ли инвестиции менее привлекательными?

Елена Маленкова уточняет, что на ценообразование влияют несколько параметров.

Вот основные из них:

Экономическая ситуация – стабильность гривны, приток экспортной выручки и, соответственно, валюты в страну.

Политическая ситуация – внутренний консенсус или, наоборот, конфликт элит.

Военная ситуация – угроза полномасштабного вторжения.

Стоимость денег – по какой ставке Украина может получить кредит от МВФ или иностранных банков-кредиторов.

Стоимость гривневых ипотечных кредитов для домохозяйств и для бизнеса.

Монетарная политика государства.

Налоги, пошлины, сборы.

Стабильность банковской системы.

Легкость открытия и ведения бизнеса.

Если оценить каждый пункт по 10-бальной шкале, станет понятно, что только 2-4 пункта получат позитивную оценку, – отмечает эксперт.

Поэтому в 2022-м мы сможем найти ответ на вопрос: остановит ли украинцев что-то из вышеописанного от вложений средств в недвижимость, – заключила Маленкова.

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