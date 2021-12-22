ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Квартира частинами: яке житло найчастіше купують у розстрочку від забудовника

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 15:38
Квартира частинами: яке житло найчастіше купують у розстрочку від забудовника Фото: розстрочка залишається ефективним інструментом у всіх сегментах житлової нерухомості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Розстрочка від забудовника – найпопулярніший інструмент стимулювання продажів для компаній та придбання житла для покупців. Крім того – це більш проста в оформленні та вимогах альтернатива банківським іпотечним кредитам.

Який відсоток покупців реально використовує механізм розстрочки і в яких класах житла вона найбільш затребувана, повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження компанії InCo home.

Ціни зростають – попит падає

У 2021 році на ринку нерухомості було зафіксовано дві ключові тенденції:

  • ціни зросли вище за прогнозовані значення;
  • попит поступово просідав протягом усього року.

"У першій половині 2021 року ми спостерігали високий попит, що було продовженням ситуації на ринку первинної нерухомості в 2020 році. І це незважаючи на те, що ринок житла продовжував демонструвати позитивну цінову динаміку. До середини року (з липня) ринок максимально вибрав платоспроможний попит і перейшов у фазу помірного зниження темпів продажу", – заявив Богдан Серотюк, співвласник та партнер InCo home.

За даними компанії, вже у серпні 2021 року попит знизився на 30% порівняно з першим півріччям. Ця тенденція точно збережеться до кінця року і матиме продовження 2022-го.

"У покупців були деякі очікування, що чергові карантинні обмеження зроблять продавців поступливішими і пропозиція стане більш вигідною. Але за фактом на ринку первинної нерухомості ці очікування не виправдалися, галузь добре адаптувалася до існуючих умов", – констатує Серотюк.

Що купують найкраще

Говорячи про купівельні переваги, у компанії відзначають концентрацію основного попиту на об'єктах класу "комфорт" і "бізнес".

Так весь обсяг проданого житла розподілився за класами так:

  • об'єкти бізнес-класу – 20% продажів;
  • комфорт-клас – 68%;
  • житло у будинках економ-класу -12%.

Хто використовує розстрочку

Що стосується способів покупки – розстрочка залишається ефективним інструментом у всіх сегментах житлової нерухомості.

Найбільшою популярністю у 2021 році розстрочка користувалася у покупців житла:

  • бізнес-класу - 55% угод;
  • економ-сегмент - 35%;
  • комфорт-класу – 22%.

Що буде з цінами

На думку експертів, якщо друга половина 2020-го року започаткувала річну серію зростання цін на житло, то 2022-го цей процес завершиться.

"Зниження попиту та невизначеність з курсом гривні вже вплинули на темпи виведення на ринок нових об'єктів: був випущений або мінімальний обсяг пропозиції або зовсім відкладений старт продажів на 2022 рік. А оскільки немає економічних передумов для підтримки купівельної спроможності та зростання доходів, проблеми з доступністю стримуватимуть ціни в існуючому діапазоні", – впевнений співвласник InCo home Роман Бєлік.

Раніше ми розповідали якими будуть нові житлові комплекси в найближчі 3-5 років, а також чи очікує нас колапс на ринку нерухомості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
Точки зору
Вікторія Берещак
Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Михайло Підвисоцький
На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році
Михайло Підвисоцький
засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group
Валерій Захаров
Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період
Валерій Захаров
брокер агентства нерухомості RE/MAX Central
Юлія Ковбаса
Інвестиція у новобудови: чи варто купувати житло в епоху карантинів
Юлія Ковбаса
лідерка якості контенту в OLX Нерухомість
Всі точки зору