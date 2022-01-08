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Сервіс "Будмайданчик у смарфоні" опрацював вже більш ніж 600 тисяч документів

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Субота 08 січня 2022 15:45
Сервіс "Будмайданчик у смарфоні" опрацював вже більш ніж 600 тисяч документів Фото: Єдина система виступає як електронний кабінет забудовника (diia.gov.ua)
Автор: Світлана Голландс

Єдина державна електронна система у сфері будівництва – "Будмайданчик у смартфоні" – працює трохи більше року. За цей час у ній зареєстровано близько 130 тис. об'єктів по всій країні та створено понад 600 тис. документів. Її послугами – на даний момент їх 14 – користуються 35 тис. людей, ще близько 1 млн регулярно її відвідують.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Які функції "Будмайданчика у смартфоні"

Електронна система – яка згідно із законом є єдиним інформаційно-телекомунікаційним майданчиком у складі містобудівного кадастру – виконує функції одразу кількох реєстрів:

  • єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та підтверджують введення в експлуатацію;
  • реєстру містобудівних умов та обмежень;
  • реєстру атестованих осіб;
  • реєстру виданих ліцензій на будівництво об'єктів, що відносяться за класом до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

У ній також зберігаються відомості про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання дозвільних документів. Крім того, Єдина система виступає як електронний кабінет забудовника.

Цифровізація та відповідальність

Як ми повідомляли раніше, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов констатував, що містобудівна реформа вийшла на фінішну пряму: багатоденна тяганина з документами вже в минулому, звернення замовників будівництва обробляються протягом 24 годин.

У свою чергу, більшість користувачів "Будмайданчика в смартфоні" визнали, що поява Єдиної системи на порталі "Дія" зводить корупційні ризики до мінімуму - тепер значна частина опцій для учасників ринку працює в режимі онлайн.

"Вже більше року йде реформа сфери містобудування. Її основні принципи: посилення відповідальності, децентралізація та цифровізація. У кожному з цих напрямків є значні результати. Зокрема, органи місцевого самоврядування матимуть повноваження зупиняти самовільне будівництво. Крім того, нещодавно у першому читанні був схвалено законопроект, який посилює відповідальність усіх учасників будівельного процесу. Водночас ЄДЕССС забезпечує прозорість у сфері містобудування", — цитує прес-служба Мінрегіону заступника міністра Наталю Козловську.

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