Чернишов: реформа містобудування - на фінішній прямій

Звернення замовників будівництва опрацьовуються протягом 24 годин

Державна інспекція з архітектури і містобудування, яка розпочала свою роботу після ліквідації ДАБІ, опрацювала майже 14 тис. повідомлень про початок будівництва, 1,8 тис. заяв на отримання дозволу на виконання будівельних робіт та близько 10 тис. декларацій та сертифікатів на прийняття в експлуатацію об’єктів за три місяці своєї роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на виступ міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова під час форуму "Реформа містобудування — фінішна пряма".

"Запустивши роботу Державної інспекції архітектури та містобудування, ми поставили крапку в однойменному прийнятті рішень, так званих, “договірняках” та можливості оминути законодавство. Сьогодні 99% звернень замовників опрацьовуються інспекторами протягом 24 годин, а рішення щодо прийняття в експлуатацію об’єкта приймаються протягом трьох днів. Час очікування скоротився на кілька місяців і став прогнозованим. Водночас лише за квартал ДІАМу вдалося видати понад 1,2 тис. дозволів на будівництво. Також за цей час опрацьовано майже 14 тис. повідомлень про початок будівництва. Різниця між ДАБІ та ДІАМ - не лише в комбінації літер, а й в абсолютно нових принципах роботи, підходах та навіть філософії", — підкреслив Олексій Чернишов.

Також очільник Мінрегіону наголосив, що в основу реформи містобудівної галузі закладено три "кити" — цифровізація, децентралізація та відповідальність. Усі вони містяться у законопроєктах №5655 та 5877, які вже пройшли перше читання і зараз готуються до прийняття в цілому.

На думку голови політичної партії "Слуга народу" Олени Шуляк, реформа містобудування повноцінно запуститься після прийняття законопроєкту №5655, який передбачає оновлені норми щодо контролю та нагляду в будівництві, цифровізацію та високі штрафи за порушення.

"Важливо, що реформа передбачає активне залучення органів місцевого самоврядування до процесу: на місцях зобов’язані будуть знати, що і де будується. Більше того, якщо об’єкт зводиться з порушеннями — ОМС будуть на це реагувати. Завдяки цьому принципу нам вдасться запобігти незаконним забудовам, знищенню архітектурних пам’яток, а також викорінити корупцію на місцях. Зокрема, що стосується видачі дозвільних документів. Місцеве самоврядування вже не зможе "закривати очі" на порушення законів у рамках сфери будівництва, а недобросовісні забудовники "купувати документи", — зауважила Олена Шуляк.

Під час заходу учасники обговорили основні здобутки реформи містобудівної галузі, регуляцію будівельного ринку в Україні, а також співпрацю з бізнесом. Окрім цього, відбувся збір грошової відзнаки на діяльність студентського руху Київського Національного університету будівництва "Науково-мистецькій платформі Острів".

Зазначимо, Форум проведено за ініціативи Офісу простих рішень та результатів у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, а також Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.